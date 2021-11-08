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Deprem sırasında merdivenden düşen kişi yaralandı - Son Dakika

Deprem sırasında merdivenden düşen kişi yaralandı

08.11.2021 22:39

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, deprem sırasında 3. kattan aşağı inerken merdivenden düşen kişinin kolu kırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, deprem sırasında 3. kattan aşağı inerken merdivenden düşen kişinin kolu kırıldı.

Yeni Mahalle'de yaşayan Ahmet Kılıç, Meram ilçesinde saat 20.43'te meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sırasında panikle sokağa çıkmak istedi.

Merdivenlerden inerken düşen Kılıç, yaralandı. Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç'ın kolunun kırıldığı tespit edildi.

Kılıç, AA muhabirine, deprem korkusuyla bir anda çok endişelendiğini belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Üçüncü katta ablamlarla otururken bir anda deprem oldu. Depremin etkisiyle hepimiz bir tarafa savrulduk. Ablam da hamile. Ben panikle 3. kattan nasıl aşağı indiğimi bilmiyorum. En alt kata indiğimde 5 basamak kalmıştı. Kendimi kaybettim, ablam da hamile olduğu için panikledim, düştüm."

Öte yandan ilçede panik atak hastası iki öğrencinin de deprem sonrası Beyşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurduğu öğrenildi.

İlçeye bağlı Hacıakif Mahallesi, Şehit Hasan Metli Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında oturan Mustafa Gültekin de deprem sırasında mutfakta olduğunu belirterek, "Çok kötü sallandı, oturduğum yerden kalkamadım. Kısa sürdü ama böyle çok dalgalı sürdü, çok kötüydü yani." dedi.

Aynı binada yaşayan Seyfettin Karakaya da "Vallahi çok berbattı. Ben böyle bir şey görmedim şimdiye kadar. Eğer 15-20 saniye sürse felaket olurdu." ifadelerini kullandı.

Deprem sırasında merdivenden düşen kişi yaralandı
Deprem sırasında merdivenden düşen kişi yaralandı
Deprem sırasında merdivenden düşen kişi yaralandı
Deprem sırasında merdivenden düşen kişi yaralandı

Beyşehir Devlet Hastanesi, Ahmet Kılıç, Deprem, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Deprem sırasında merdivenden düşen kişi yaralandı - Son Dakika


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