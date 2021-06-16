Konya Gazeteciler Cemiyeti'nde Sefa Özdemir yeniden başkan seçildi - Son Dakika

Konya Gazeteciler Cemiyeti'nin Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Başkan Sefa Özdemir yeniden başkan seçildi.

Konya Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurul Toplantısı, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.

Konya genelindeki tüm medya kuruluşlarının katılım sağladığı genel kurulda tek listeyle seçime gidildi.

2018-2021 dönemine ait faaliyet raporu ve denetim raporunun okunup ibra edilmesinin ardından açık oylama şeklinde yapılan seçimde, Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Özdemir, yaptığı konuşmada, geride kalan 3 yıllık süreçte yaptıkları hizmetleri anlattı.

Pandemi sürecinin zorluklarına rağmen Cemiyet'in meslektaşlarının çıkar ve menfaatleri doğrultusunda hareket etme gayretinde olduğunu ifade eden Başkan Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda, cemiyetimiz üyesi gazetecilerin ev sahibi olabilmesi için bir önceki dönemde başlatmış olduğumuz çalışmalar bu dönemde meyvelerini vermiş ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum başta olmak üzere Konya milletvekillerimiz ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ın da destekleriyle Ardıçlı bölgesinde TOKİ tarafından meslektaşlarımızın yararına 512 konuttan oluşan bir toplu konut projesi başlamıştır. Bu konuyla ilgili olarak yönetim kurulumuz yoğun tempo çalışarak, projenin olabilecek en hızlı ve en avantajlı şekliyle meslektaşlarımıza sunulmasını sağlamıştır. Gelinen süreçte TOKİ'den daire almak isteyen meslektaşlarımızın başvuruları alınmış, TOKİ tarafından gerekli incelemeler gerçekleştirilmiş, en nihayetinde mayıs ayı içerisinde hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi gerçekleştirilmiştir. Hayırlı olmasını diliyor, geride kalan 3 yıllık süreçte cemiyet çatısı altında birlikte çalışma yürüttüğümüz tüm arkadaşlara şükranlarımı sunuyorum."

Sefa Özdemir, ayrıca genel kurul toplantısında büyük bir birlik ve beraberlik örneği sergilendiğine vurgu yaparak, yeni dönemde de yönetim olarak meslektaşlarının çıkar ve menfaatleri doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Yapılan Genel Kurul'un ardından belirlenen yeni yönetim hızlı bir şekilde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Cemiyet'in yeni yönetimindeki görev dağılımı yapıldı. Buna göre Konya Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetimi şu şekilde oluştu:

Başkan Sefa Özdemir, Yönetim Kurulu üyeleri; Lokman Koyuncuoğlu, Yaşar Toy, Rasim Atalay, Emrullah Nergiz, Erhan Dargeçit, Halid Şen, Mehmet Yenikaynak, Muhammet Gümüş, Zekeriya Sağlık, Mustafa Uğurlu, Mevlüt Boyalı, Mehmet Esat Ergener, Denetim Kurulu Akif Solak, Hüseyin Toptaş, Yalçın Dinç'ten oluştu.

Onur Kurulu, Uğur Özteke, Kenan Arvas, Kerem İşkan, Ahmet Tapu, Mehdi Demir, Mustafa Öztürk İşler, Atilla Memiş, İstişare Kurulu, Recep Çınar, Ömer Sarıkulak, Dursun Seyis, İbrahim Büyükeken, Mustafa Akgöl, Hüseyin Altay, Ebru Mut, Rümeysa Meryem Züğül, Federasyon Üst Kurul Delegeleri ise Sefa Özdemir, Mustafa Arslan, Sezai Ballı, Celalettin Boyalı, Mehmet Yaşa, Adem Alemdar, Lokman Koyuncuoğlu, Ahmet Baydar'dan oluştu.