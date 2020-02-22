Konya isveç'ten konya'ya cenaze için gelen çift kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya isveç'ten konya'ya cenaze için gelen çift kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Konya isveç'ten konya'ya cenaze için gelen çift kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

14 dakika önce

İsveç'ten Konya'ya cenaze için gelen çift kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralıKONYA'nın Kulu ilçesine bir yakınlarının cenazesi için İsveç'ten gelen çiftin içinde bulunduğu otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı.

İsveç'ten Konya'ya cenaze için gelen çift kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'nın Kulu ilçesine bir yakınlarının cenazesi için İsveç'ten gelen çiftin içinde bulunduğu otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü İsmail Yağcı (57), yaralandı, eşi Yeter Yağcı (45) yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Kulu ilçesi Ağılbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Yağcı'nın kullandığı 42 GG 274 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada sürücü İsmail Yağcı ve eşi Yeter Yağcı yaralandı. Yaralı çift ihbar üzerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yeter Yağcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan İsmail Yağcı da yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

İsveç'te oturan Yağcı çiftinin hayatını kaybeden yeğenleri Muhammet Ok'un (31) yarın defnedilecek cenazesine katılmak için memleketleri Kulu'ya geldikleri öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Konya isveç'ten konya'ya cenaze için gelen çift kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

İsveç, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kontrolünü kaybeden otomobil, bankta oturan nişanlı çifti ezdi
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın babası konuştu: Bu olay kasten adam öldürmedir Bağdat Caddesi'nde kaza: Sürücü saatler sonra teslim oldu Yemek artıklarını sokak köpeklerine götüren 4 çalışan işten kovuldu

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 21:14:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya isveç'ten konya'ya cenaze için gelen çift kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]