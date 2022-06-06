Konya itfaiyesi, Nijeryalı itfaiyecilere eğitim veriyor - Son Dakika
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Konya itfaiyesi, Nijeryalı itfaiyecilere eğitim veriyor

06.06.2022 21:57
Konya itfaiyesi, Nijeryalı itfaiyecilere eğitim veriyor

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Nijerya Federal Cumhuriyeti iş birliğinde hazırlanan "Acil Durum, Afetlere Müdahaleyi Geliştirme ve İleri Seviye İtfaiye Eğitimleri" kapsamında iş birliği protokolü için kente gelen Nijeryalı heyet itfaiye tatbikatına katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Nijerya Federal Cumhuriyeti iş birliğinde hazırlanan "Acil Durum, Afetlere Müdahaleyi Geliştirme ve İleri Seviye İtfaiye Eğitimleri" kapsamında iş birliği protokolü için kente gelen Nijeryalı heyet itfaiye tatbikatına katıldı.

Konya İtfaiye Eğitim Merkezi'ndeki tatbikat "araç yangınlarına müdahale", "trafik kazalarına müdahale", "akaryakıt tankeri yangınlarına müdahale", "çatı katı yangınlarına müdahale" ve "yüksekte iple erişim"den başlıklarında yapıldı.

Eğitim protokolü kapsamında 2022 yılı içinde ilk etapta Nijerya itfaiye ekiplerinden 1500 personel Konya İtfaiye Eğitim Merkezi'nde eğitim görecek.

Eğitimler kapsamında Konya İtfaiyesi Eğitim Merkezi "Temel İtfaiye Er Eğitimi", Türk Silahlı Kuvvetleri Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer Okulu "Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Eğitimi" ve Konya il AFAD Müdürlüğü "Yönetim ve Organizasyon Eğitimi" verecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bugüne kadar TİKA iş birliğiyle Özbekistan, Karadağ, Tacikistan, Gambiya, Libya ve Filistin itfaiyelerine de temel ve ileri seviye itfaiye eğitimleri verdi.

Kente gelen heyette, Nijerya Federal Cumhuriyeti Müsteşarı Dr. Shuaib M. Belgore ve İtfaiye Genel Müdürü Olufunsho Alabi ile itfaiyeciler yer aldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya itfaiyesi, Nijeryalı itfaiyecilere eğitim veriyor - Son Dakika

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