Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu - Son Dakika

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Konya'da kısıtlamaya genelde uyulduğu, sokakların sakin olduğu gözlendi.

Kentin işlek yerlerinden Mevlana Meydanı ile Alaaddin Bulvarı'nda genellikle toplu taşıma araçları trafiğe çıktı.

Karaman

Karaman'da da sokağa çıkma kısıtlamasına genelde uyuldu. Kent merkezindeki İsmet Paşa, 1. İstasyon, 2 İstasyon, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Cumhuriyet Parkı'nda insan ve araç hareketliliğinin oldukça az olduğu görüldü.

Kapanan market, büfe gibi iş yerleri tekrar açıldı.

Lokantaların masa ve sandalyelerini topladığı, sadece paket servisi yaptığı gözlendi.

Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yapmaya devam ediyor.

Aksaray

Aksaray'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Ulu Cami ve çevresinde kısıtlamayla başlayan sakinlik, sabah saatlerinde de devam etti. Kentin işlek noktalarından Ankara ve Kafeler caddelerinde de sakinlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama sona erene kadar denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında dün akşam 20.00 itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasına genelde uyuldu.

Kısıtlamanın son saatlerinde kentin en işlek caddelerinden Anıtpark, Yeşilyol, Ambaryolu ve Milli Birlik caddeleri sakinliğini korudu.

Polis ekipleri, Uzun Çarşı girişinde kurduğu uygulama noktasında saat kısıtlama boyunca kontrollerini sürdürdü.