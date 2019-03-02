Son Dakika Haberleri: Konya Milletvekilleri Usta ve Özboyacı Gençlerle Buluştu

Konya Milletvekilleri Usta ve Özboyacı Gençlerle Buluştu

1 saat önce

AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Selman Özboyacı gençlerle buluştu.

Konya Milletvekilleri Usta ve Özboyacı Gençlerle Buluştu, System.String[]
AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Selman Özboyacı gençlerle buluştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından Kılıçarslan Gençlik Merkezin'de düzenlenen programda konuşan AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Konya'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en genç milletvekiline ile Büyükşehir Belediye Başkanına sahip olduğunu ifade eden Usta, "Konya bu yönüyle gerçekten şanslı. Öğrencilik yılları insan hayatının en keyifli, en verimli olduğu dönemlerdir. Üniversiteyi her alanıyla değerlendirin, üniversiteden donanımlı olarak çıkın." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da, Gençlik Meclisi fikrinin en önemli unsurunun fikir olduğunu ifade ederek, "Fikriniz hayata geçme şansına sahip. Çok büyük bir fırsat sizler için. Bu ülkenin her zaman bu ülke için ümmet için ne yapabilirim diye düşünen gençlere ihtiyacı var. Bizler her zaman size destek olacağız. Bu güzel topluluktan nice güzel fikirler projeler ve vatana millete hayırlı işler çıkacaktır." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise gençlik meclisinin yaptığı çalışmaların hep artan bir grafikle devam ettiğini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:01 Kaynak: AA

Leyla Şahin Usta, Milletvekili, AK Parti, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'yi Eleştirdi: Allah Kimseye Kendi Videosunu Yasaklatmayı Nasip Etmesin İstanbul ve Ankara Kararını Verdi! İşte Son Anketlerden Çarpıcı Sonuçlar

Esnafı Ziyaret Eden Binali Yıldırım Kolları Sıvayıp Döner Kesti AK Parti Meclis Üyesi Adayına Silahlı Saldırı Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 16:35:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya Milletvekilleri Usta ve Özboyacı Gençlerle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]