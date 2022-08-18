Konya'da akü çaldıkları belirlenen 2 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Konya'da akü çaldıkları belirlenen 2 kişi adliyeye sevk edildi

18.08.2022 17:30
Konya'da akü çaldıkları belirlenen 2 kişi adliyeye sevk edildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde akü çaldıkları belirlenen 2 kişi Konya'da yakalandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde akü çaldıkları belirlenen 2 kişi Konya'da yakalandı.

Akşehir Sanayi Sitesindeki oto elektrikçisinden 10'u yeni 25'i eski olmak üzere 35 akünün çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma ve çok sayıda kamera incelemesinde hırsızlık olayını, Ahmet B. ile Bayram P. adlı şüphelilerin Mersin plakalı bir araçla yaptıklarını tespit etti.

Soruşturmayı genişleten ekipler, söz konusu aracın Konya'dan kiralandığını ve Konya'da olduğunu belirlemeleri üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile bilgi paylaşımında bulundu. Konya'da yakalanan iki şüpheli Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da akü çaldıkları belirlenen 2 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da akü çaldıkları belirlenen 2 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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