Konya öldürdüğü kuzeninin adına, ailesine mektup göndermiş

Öldürdüğü kuzeninin adına, ailesine mektup göndermiş

Konya'nın Akşehir ilçesinde 9 yıl önce ortadan kaybolan kuzeni Zehra Özkan'ı (34), 14 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıkan Ramazan Çınar (43), olay yerinde cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Çınar, öldürdüğü kuzeninin kayıp olduğu sanıldığı dönemde kuzeni adına, ailesine mektup gönderdiğini de söyledi. Çınar, birer ay arayla gönderdiği 3 mektupta ise, Ben iyiyim. Beni merak etmeyin. Köyde adım çıktığı ve herkes beni konuştuğu için oradan uzaklaştım. Birini buldum ve onunla evleneceğim gibi cümleler kullandığını belirtti.

Akşehir'in daha önce belde statüsünde olan Ortaköy Mahallesi'nde, eşinden boşandıktan sonra anne-babasıyla yaşayan 2 çocuk annesi Zehra Özkan, 2010 yılının Temmuz ayında, gezmeye gitti. Ancak bir daha dönmedi. Aile, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan tüm aramalara rağmen Özkan'ın izine rastlanamadı.

7 ay önce Özkan'ın bulunmasıyla ilgili çalışma savcılık kararıyla polise devrildi. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, özel ekip kurdu. Ekip, Akşehir'e yakın olan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Akar mevkiindeki ormanlık alanda, yabani hayvanlar tarafından parçalandığı için tanınmayacak halde olan bir kadın cesedi bulunduğunu da belirledi.

Cesedin, Zehra Özkan'a ait olabileceği ihtimali üzerine çalışmalar bu yönde yoğunlaştırıldı. Polis, daha önce iki kez boşanan Zehra Özkan'ın, o dönem evli olan teyzesinin oğlu Ramazan Çınar ile gönül ilişkisi olduğunu belirledi. Çınar'ın kadın cesedinin bulunduğu bölgeye gelip gittiğini saptadı. Ardından Çınar'ı teknik ve fiziki takibe aldı.

Yapılan çalışmalar sonucu delillerin Çınar üzerinde yoğunlaşması nedeniyle, geçen salı günü gözaltına alındı. Kuzeni Zehra Özkan'ı öldürdüğünü itiraf eden Çınar, Zehra iki kez evlenip boşanmıştı. İlişkimiz vardı. Zehra'yı alıp Antalya'ya götürdüm. Orada bir gün kaldıktan sonra da bir akrabamızın evine götürdüm. Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş. Benden şüphelenmemeleri için Akşehir-Antalya arasında sürekli gidip geldim. Beş gün sonra Zehra'yı ailesinin yanına götürmek için yola çıktım. Zehra, 'Beni eve götürme, dönmek istemiyorum. Artık evlenelim' dedi. Ben de evli ve çocuklarım olduğunu, bunun için zaman gerektiğini söyledim. Ancak Zehra'yı ikna edemedim. Aramızda tartışma çıktı. Zehra'yı bıçakladım dedi.

ŞUURUMU KAYBETMİŞİM

Ramazan Çınar, dün yer tespiti için kuzenini öldürdüğü Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Akar mevkiindeki araziye götürüldü. Kuzenini öldürdüğü yeri polislere gösteren Ramazan Çınar, olayın bir anda şuurunu kaybetmesi sonucu yaşandığını öne sürdü. Ramazan Çınar, Bana, 'Karından boşanacaksın, çocuklarını bırakacaksın. Beni alacaksın' dedi. Buraya gelmemizi Zehra istedi. Buraya daha önce hiç gelmemiştim. Buraya gelip 15-20 dakika oturduk. Zehra'yı ikna etmeye çalıştım. 'Bak güzelim böyle olmaz. Senin de, benim de küçük çocuklarımız var' dedim. 'Beni mecbur alacaksın. Gerekirse evine gelip otururum' dedi. Bu arada ben oturduğum yerden ayağa kalktım. Ben ayağa kalkarken gömleğimi çekip yırttı. 'Beni almazsan seni köye rezil ederim' dedi. Bu sözden sonra ben şuurumu kaybetmişim. Cebimde bıçak vardı. Onu çıkardım ve sapladım. Bıçağı 2 veya 3 kez sapladığımı hatırlıyorum. Gerisini hatırlamıyorum dedi.

ÖLMESEYDİ HASTANEYE GÖTÜRÜRDÜM

Kendisine geldiğinde Zehra Özkan'ın öldüğünü gördüğünü ifade eden Ramazan Çınar, Kendime geldiğimde Zehra kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Niye böyle yaptım diye ona sarılıp ağladım. Nabzına baktım, kalp atışına baktım. Yaşıyorsa hastaneye götürecektim ama Zehra ölmüştü. Ölünce de korkup, bırakıp gittim. Hiç kimseye olayla ilgili bir şey anlatmadım. Zehra'nın eşyalarını kimseye görünmeden eve getirip yaktım. Zehra sinirli bir insandı. Söylediğini de yapabilecek bir kişiydi diye konuştu.

AİLESİNE MEKTUBU GÖNDERMİŞ

Ramazan Çınar, kuzeni Zehra Özkan'ın kayıp olduğu sanıldığından 1 ay sonra kuzeni adına ailesine mektup gönderdiğini belirtti. Birer ay arayla 3 mektup gönderdiğini ifade eden Çınar mektuplarda, Ben iyiyim. Beni meram etmeyin. Köyde adım çıktığı ve herkes beni konuştuğu için oradan uzaklaştım. Birini buldum ve onunla evleneceğim gibi cümleler yazdığını söyledi. Çınar, Zehra'nın ailesine mektupları da ben gönderdim. İkisini Konya'dan, birini Ankara'dan. Zehra'nın ailesi bir programa katılmıştı. Orada yazıların Zehra'ya ait olmadığı söylenmişti. Ondan sonrada göndermeyi bıraktım dedi.

Ramazan Çınar, emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.