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Konya Ovası Projesi'nin 2021-2023 tanıtım ve bilgilendirme çalıştayı Nevşehir'de yapıldı - Son Dakika

Konya Ovası Projesi'nin 2021-2023 tanıtım ve bilgilendirme çalıştayı Nevşehir'de yapıldı

30.09.2021 16:53
Konya Ovası Projesi'nin 2021-2023 tanıtım ve bilgilendirme çalıştayı Nevşehir'de yapıldı, System.String[]

Nevşehir'de, "2021-2023 Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma Planı Tanıtım Programı ve KOP Bilgilendirme Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Nevşehir'de, "2021-2023 Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma Planı Tanıtım Programı ve KOP Bilgilendirme Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte bir konuşma yapan KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, 21. yüzyıl dünyasının ülkelerin değil, şehirlerin dünyası olacağını, bu çerçevede belirli şehirlerin altyapısı, yakın bölgesindeki lojistik imkanları, hizmet olanakları, sosyal sermayesi nedeniyle bölgesel aktör olma niteliği kazandığını belirtti.

Yatırımcıları bölgeye çekmek, mevcut ekonomik ve sosyal sermayenin güçlendirilmesi için şehir ölçeğinde yapılacak planların büyük önem taşıdığını vurgulayan Şahin, "KOP bölgesindeki şehirlerimiz de bu anlamda sahip oldukları potansiyel ile ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının büyük bir parçası olabilecek niteliğe sahip." dedi.

Kurulduğu günden bu yana güçlü bir KOP bölgesi hayali ile çalışan KOP İdaresi Başkanlığının, Türkiye yüzölçümünün yüzde 12'sine tekabül eden 8 ilden oluşan ve 4,5 milyon nüfusun yaşadığı 95 bin 580 kilometrekarelik bir alanda faaliyet yürüttüğünü anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin güçlü bölgelere ihtiyacı olduğu teziyle bölgemizdeki üniversiteler, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle birlikte güç birliği yaparak çalışmalarına devam etmektedir. Son 20 yılda ülkemizin yakaladığı büyüme ve gelişme sadece ülke içinde değil, dünya çapında da yakından izlenmektedir. Kaynaklarını akılcı ve stratejik yatırımlar ile katma değeri yüksek alanlara yönlendiren Türkiye'nin, bu sürecin sonuçlarını önümüzdeki yakın bir dönemde ivme kazanarak alması beklenmektedir. Makroekonomide sağlanan başarının sürdürülebilmesi, her bölgeyi ve her kesimi içine alan yapısal ve mikro dönüşümün sağlanabilmesine bağlıdır. Bu bakımdan bölgemizdeki her bir ilin kendi şart ve imkanlarına duyarlı, bölgesel düzeyde yapısal dönüşüm hedeflerine odaklı ve çok yönlü bir yerel gelişme politikası uygulanmaktadır."

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de bölge tarımını geliştirme, üretimde katma değeri artırma ve sürdürülebilirliği sağlamanın temel hedefleri arasında yer aldığını kaydetti.

Becel, kentte, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerdeki gelirlerinin artırılması, teknoloji temelli tarım faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasını amacıyla çalışma yapıldığını ve bu kapsamda üreticilerin desteklendiğini dile getirdi.

2021-2023 yıllarını kapsayan KOP Bölge Kalkınma Programı ile Nevşehir'i daha ileri seviyelere taşıyacak birçok projenin hayata geçeceğine inandığını aktaran Becel, KOP'un kente katkılarını şöyle sıraladı:

"KOP idaresi tarafından 2016-2021 yılları arasında toplam 84 proje için 67 milyon 191 bin 959 lira ödenek tahsisi yapıldı. Ödeneğin yaklaşık yüzde 89'u tarım, yüzde 5'i turizm sektörlerine tahsis edilirken, kültür, sosyal içerme ve enerji sektörleri yüzde 2'şer pay almıştır. Bu projeler içinde en büyük pay 48 milyon 512 bin TL ile 'Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı' projelerine aittir. 2021 yılı özelinde ise KOP İdaresi tarafından Nevşehir ilinde 16 projeye 11 milyon 421 bin 750 lira ödenek tahsis edilmiştir. KOP Bölge Kalkınma İdaresi ile iş birliği halinde geliştireceğimiz yeni projeler ilimizi hem hedeflediği gelişmişlik seviyesine daha kısa sürede ulaştıracak hem de ülkemiz ekonomisine daha çok katma değer sağlayacaktır."

Programda, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ile NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından çalıştay, KOP koordinatörleri ile proje yürütücülerin katıldığı sektörel oturumlarla devam etti.

Konya Ovası Projesi, Togo Cumhuriyeti, Nevşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Ovası Projesi'nin 2021-2023 tanıtım ve bilgilendirme çalıştayı Nevşehir'de yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya Ovası Projesi'nin 2021-2023 tanıtım ve bilgilendirme çalıştayı Nevşehir'de yapıldı - Son Dakika
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