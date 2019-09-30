Konya ovasında ekim hazırlığı

Konya'nın Ilgın ilçesinde çiftçilerin hububat ekimi öncesi tarla hazırlığı çalışmaları ediyor.

İlçeye bağlı Avdan Mahallesi'nde çiftler, ekim ayının gelmesinin ardından tarım arazilerinde ekim hazırlıklarını sürdürüyor.

Avdan mahallesinde çiftçilik yapan Süleyman Koç, Konya ovasında ekim sezonunun geldiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Ekim sezonunun yaklaşması ile hububat ekeceğimiz tarlalarımızı ekime hazırlama telaşımız başladı. Daha önce pullukla sürerek, nadasa bıraktığımız tarlalarımızı, şimdi taş ve yağ dikenlerini toplayarak ekime hazır hale getiriyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra Ekim ayının ilk günlerinde tohumlarımızı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah yeni ekim ve harman sezonunun ülkemize hayırlı olmasını, tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon geçirmelerini cenabı Allah'tan niyaz ederim."