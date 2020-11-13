Konya Valiliği sigara içilmeyecek yerleri açıkladı - Son Dakika

Konya Valiliği sigara içilmeyecek yerleri açıkladı
13.11.2020 12:33
Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde ve 31 ilçede bulunan 327 cadde, sokak ve alanda sigara içme kısıtlaması getirildiğini duyurdu.
Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde ve 31 ilçede bulunan 327 cadde, sokak ve alanda sigara içme kısıtlaması getirildiğini duyurdu.
Konya Valiliği resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince kaymakamlıklarca tespit edilen cadde, sokak ve alanlarda sigara içme kısıtlaması getirildiği belirtildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında, Konya kent merkezinin yanı sıra 31 ilçede 327 cadde, sokak ve alanda sigara içilmesine kısıtlama getirildiği kaydedildi. Kısıtlamaya uymayanlara yönelik yasal işlem başlatılacağı ifade edildi. - KONYA
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