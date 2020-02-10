Konya ve Aksaray'da eğitme kar engeli - Son Dakika

AKSARAY'da ve Konya'nın 8 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamileler de yine 1 gün idari izinli sayılacak.

Aksaray Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okullarda pazartesi günü 1 gün ara verildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idare izinli sayılacağını açıkladı.