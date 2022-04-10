SPOR Konyaspor'dan hakeme tepki: Oynanan tiyatro tüm spor kamuoyunun gözü önüne serilmiştir - Son Dakika
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SPOR Konyaspor'dan hakeme tepki: Oynanan tiyatro tüm spor kamuoyunun gözü önüne serilmiştir

10.04.2022 08:55

Konyaspor'dan hakeme tepki: Oynanan tiyatro tüm spor kamuoyunun gözü önüne serilmiştirVIDEO YOKKONYA,(DHA)- İTTİFAK Holding Konyaspor Genel Sekreteri Sertaç Tuza, Çaykur Rizespor maçını yöneten hakem Ali Şansalan'a tepki göstererek, "Ligin 32.

Konya spor'dan hakeme tepki: Oynanan tiyatro tüm spor kamuoyunun gözü önüne serilmiştir

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KONYA,(DHA)- İTTİFAK Holding Konyaspor Genel Sekreteri Sertaç Tuza, Çaykur Rizespor maçını yöneten hakem Ali Şansalan'a tepki göstererek, "Ligin 32. haftasında deplasmanda oynadığımız maçta, takımımıza ve oyuncularımıza saha içinde ve saha dışında oynanan tiyatro tüm spor kamuoyunun gözü önüne serilmiştir. Ali Şansalan'ın, bu zamana kadar ki yönetmiş olduğu maçlarda takımımıza, oyuncularımıza göstermiş olduğu kararlar gayet ortadadır" dedi.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Yeşil-beyazlı kafileyle Konya'ya dönen kulüp genel sekreteri Sertaç Tuza, havalimanında basın açıklaması yaptı. Tuza, maçın hakemi Ali Şansalan'a tepki göstererek şunları söyledi:

"Ligin 32. haftasında deplasmanda oynadığımız maçta, takımımıza ve oyuncularımıza saha içinde ve saha dışarısında oynanan tiyatro tüm spor kamuoyunun gözü önüne serilmiştir. Ali Şansalan'ın, bu zamana kadar ki yönetmiş olduğu maçlarda takımımıza, oyuncularımıza göstermiş olduğu kararlar gayet ortadadır. İlk yediğimiz goldeki ofsayt pozisyonunda 'VAR'a gitmemesi, 69'uncu dakikada oyuncumuzun kırmızı kartla oyun dışı kalması, maçın kırılma anlarındandır. Biz 32 haftadan beri saha içerisinde bu mücadele içerisinde kalmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama bazı taraflar bizi saha dışarısına atarak elinden geline yapmaktadırlar. Bundan sonraki başarımızın bu şekilde gölgelenmesi devam edecekse, saha içinde ve saha dışarısında bu şekilde kararlar alınacaksa, bizim kulüp olarak isteğimizin bundan sonraki maçlarında Ali Şansalan tarafından yönetilmesidir." (DHA)

SPOR Konyaspor'dan hakeme tepki: Oynanan tiyatro tüm spor kamuoyunun gözü önüne serilmiştir
SPOR Konyaspor'dan hakeme tepki: Oynanan tiyatro tüm spor kamuoyunun gözü önüne serilmiştir
SPOR Konyaspor'dan hakeme tepki: Oynanan tiyatro tüm spor kamuoyunun gözü önüne serilmiştir
SPOR Konyaspor'dan hakeme tepki: Oynanan tiyatro tüm spor kamuoyunun gözü önüne serilmiştir

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Konyaspor'dan Çaykur Rizespor maçının hakemine tepki Konyaspor'dan Çaykur Rizespor maçının hakemine tepki Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

Ali Şansalan, Konyaspor, Tiyatro, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Konyaspor'dan hakeme tepki: Oynanan tiyatro tüm spor kamuoyunun gözü önüne serilmiştir - Son Dakika


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