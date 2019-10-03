Konyaspor taktik çalıştı
28 dakika önce
İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını taktik ağırlıklı çalışmayla sürdürdü.
İttifak Holding Konyaspor Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:46 Kaynak: DHA
, Kasımpaşa
maçının hazırlıklarını taktik ağırlıklı çalışmayla sürdürdü. Kayacık
Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan Core ısınma ve ağırlık çalışması ile başladı. Sahada yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular çabukluk hareketleri yaptı. Genç kaleci Ozan Can
Oruç'un katılmadığı, Paolo Hurtado'nun ise takımdan ayrı çalıştığı antrenman 7'ye 4 oyun ve taktik çalışma ile sona erdi.
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Antrenmandan detaylar
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