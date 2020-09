Konyaspor'un yeni stadyum sponsoru MEDAŞ oldu - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor ile Meram Elektrik Dağıtım AŞ (MEDAŞ) arasında yapılan anlaşmayla, stadyumun yeni ismi MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu oldu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, stadyumdaki basın toplantısı salonunda, MEDAŞ ile Konyaspor arasında 3 yıllık stadyum isim sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Törende konuşan Konyaspor Kulübü Genel Sekreteri Güven Öten, MEDAŞ ile iş birliklerinin çeşitlenerek devam etmesi arzusunda olduklarını belirtti.

MEDAŞ'ın önemli bir kurum olduğunun altını çizen Öten, şunları kaydetti:

"Son yıllarda ülkemize ve şehrimize her anlamda büyük katkılar sağlayan MEDAŞ ve ona bağlı diğer şirketler ile Konyaspor'umuz arasındaki bağ her geçen sezon daha da güçleniyor. 2014-2015 sezonunda başlayan iş birliğimiz bugün 'stadyum ismi' boyutuna taşınmış durumda. Daha önce MEDAŞ, MEPAŞ ve SEYDİŞEHİR ETİ ALÜMİNYUM A.Ş ile formamızın sırt, kol ve şort bölümünde reklam sponsorluğu anlaşması yapmıştık. 2016'da bu anlaşmaya batı tribünümüzün ismi de dahil oldu. Her geçen sezon MEDAŞ grubunun kulübümüze ve camiamıza olan destekleri büyüdü ve şimdi de 3 yıllığına stadyumumuzun ismi MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu oldu."

Öten, stadyum isim sponsorluğunun her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş da Konyaspor'a 6 senedir sponsorluk yaptıklarını anımsatarak, takımın, şehrin en büyük markalarından biri olduğunu vurguladı.

Bu markayı desteklemenin kendilerini son derece memnun ettiğini dile getiren Uçmazbaş, "Bu sene stadyumumuza MEDAŞ ismini veriyoruz. Herkesin malumu stadyumumuz Türkiye'nin en iyi stadyumu. Bu yönden de bizim için çok değerli. Sponsorluğumuzun Konyaspor'a uğurlu, şanslı ve hayırlı olmasını diliyorum. Konyaspor'un yolunu bundan sonra MEDAŞ aydınlatacak. İnşallah MEDAŞ Stadyumu'nda güzel galibiyetler alırız. En büyük temennimiz, virüs illetinden kurtulup maçlarımıza seyircimizin gelmesidir. Her iki tarafa da bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.