Kooperatif üyelerinden Başkan Özdemir'e ziyaret - Son Dakika

? Havza Kadın Üretim Kooperatifi üyeleri Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Özdemir'in makamında gerçekleşen ziyarette Kooperatif Koordinatörü Bingül Alış kooperatifin kuruluş amacı, çalışmaları ile üretimi yapılan doğal ve yöresel ürünler hakkında bilgi verdi.

Alış, "Kendimiz, ailemiz, ülkemiz için üretip çok çalışacağız. Biliyoruz ki gelişim üreterek olur. İlk Kıvılcım Kooperatifi olarak bizlere vermiş olduğunuz maddi ve manevi desteklerinizden ötürü teşekkür ederim." dedi.

Belediye Başkanı Özdemir ise belediye olarak üreten ve ekonomiye katkı sunmak isteyen kadınlara her zaman destek olacaklarını belirterek, "Kadın ne kadar güçlü ise toplum da o kadar güçlüdür. Kendi ayağının üzerinde duran ve kendi üreten bayanlarımızın ürünlerini pazarlama noktasında bizler de elimizden geleni yapacağız. Günümüz artık sanal bir hal aldı. Bunun için de bu ürünlerin sanal ortamda pazarlanması için çalışmaların yapılması önemli. Havza Belediyesi olarak her zaman bayanların yanındayız. İnşallah kurduğunuz kooperatif kendi ürünleri ve markası ile Havza'mızın gurur kaynağı olacaktır." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda ? Havza Kadın Üretim Kooperatifi Koordinatörü Bingül Alış ve kooperatif yöneticileri tarafından Özdemir'e, kooperatif üyelerinin yaptığı hediye takdim edildi.