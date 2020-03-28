Koordinasyon kurulu telekonferansla toplandı - Son Dakika

Türkiye'de etkisi altına alan salgının kontrol altında tutulması amacıyla, Şanlıurfa'da oluşturulan korona virüs koordinasyon kurulu üyeleri, Vali Abdullah Erin başkanlığında telekonferans yöntemiyle toplandı.



Korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurulların aldıkları kararları hayata geçiren Şanlıurfa Valiliği, aynı tedbirler kapsamında yapılması zorunlu olan toplantıları da telekonferans yöntemiyle gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kaymakamlar ve kurulda görevli kurum kuruluş amirlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, virüs salgınına karşı alınan tedbirler değerlendirilerek ilave tedbirler istişare edildi. - ŞANLIURFA