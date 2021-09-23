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KOP Bölge Kalkınma programı Yozgat'ta tanıtıldı - Son Dakika

KOP Bölge Kalkınma programı Yozgat'ta tanıtıldı

23.09.2021 14:15
KOP Bölge Kalkınma programı Yozgat'ta tanıtıldı, System.String[]

KOP Bölgesinin 2021-2023 yılları arasını kapsayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile yürürlüğe giren KOP Bölge Kalkınma Programı; valilik, kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli şekilde düzenlenen toplantıyla Yozgat'ta tanıtıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını oluşturan; Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinin 2021-2023 yılları arasını kapsayacak KOP Bölge Kalkınma Programı, Yozgat Valiliği Konferans Salonunda düzenlenen tanıtım toplantısı ve KOP Destekleri Bilgilendirme Çalıştayı ile duyuruldu.

Yozgat Valisi Ziya Polat, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerin yer aldığı programda, 2014-2018 yılları arasında yürütülen KOP Eylem Planı hakkında genel değerlendirmeler katılımcılara aktarılırken, 2021-2023 yılları arasını kapsayacak olan KOP Bölge Kalkınma Programı hakkında da bilgiler verildi.

"KOP, 5 Yılda Yozgat'a 91 Milyon TL Verdi"

Yiğitler şehri Yozgat'ta herkesin ortak amacının şehre değer katacak, sürdürülebilir ve üretilen ürünlerin katma değerini artıracak projeleri hazırlamak, yatırımları kazandırmak olduğunu söyleyen Yozgat Valisi Ziya Polat, bu amaç doğrultusunda da sahada bu işi yapan ve asıl unsur olan çiftçinin, üreticinin istek ve emirlerinin neler olduğunu belirmek zorunda olduklarını belirterek; "Geldiğimiz günden bugüne kadar hep söyledik, sahada sürdürülebilir devamlılığı olan projelere imza atmalıyız. Bu konuda KOP Başkanlığımız, Kalkınma Ajanslarımız hep destek oluyorlar ve olmaya da devam edecekler.

2016 yılında KOP Bölgesi uhdesine dahil edildik, aradan geçen 5 yıllık sürede aldığımız destek miktarı 199 proje için 91 Milyon 300 Bin TL. Sadece 2021 yılında ise 18 proje için 13 Milyon 400 Bin TL destek sağlandı. Hep söylediğimiz gibi, kurum müdürlerimizle, belediye başkanlarımızla kendi bütçemizi harcayabilecek akla ve yeteneğe sahibiz ancak önemli olan Yozgat'a dışarıdan kaynak getirmek, bu konuda da hep birlikte emek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Tüm kurum ve kuruluş müdürlerimiz, Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız, Sanayi Odamız ve her konuda bize destek olup bilgiyle yol çizen üniversitemizle bu şehre yakışacak, yarınlarına artı değer katacak projeleri hep birlikte yapmamız gerekmektedir, bu konuda bizler üzerimizi düşen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Amacımız sadece proje yazmak değil, bu şehre değer katan sürdürülebilir projelere ihtiyacımız var. Ürettiğimiz ürünlerden Mercimekte Türkiye 1'ncisi, Nohutta 2'nci, Şeker Pancarında 3'üncüyüz. Tarım şehri olarak 5'inciyiz. Bu nedenle ürettiğimiz ürünlerde bu ile girdi sağlayacak projelerin de hayata geçirilmesi yapılması lazım. Nohutta 2'nciyiz diyoruz leblebi üretemiyoruz. İnşallah nohudun leblebiye dönüşeceği projeler gibi diğer tarım ürünlerimizin de katma değere dönüşeceği projeler bekliyoruz. Bizlerin bu millet, bu devlet için devamlı koşturması gerekiyor. Boş duracak zamanımız yok. Güçlü olabilmek için bilgiye sahip olmak, bu bilgiyi satmak ve katma değerli ürünlere dönüştürmeye ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Su Tasarrufu Gıda Güvenliği Bakımından Çok Önemli"

"Gerek yatırımcıları bölgeye çekmek gerekse mevcut ekonomik ve sosyal sermayenin güçlendirilmesi için şehir ölçeğinde yapılacak planlar büyük önem taşımaktadır" diyerek sözlerine başlayan KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin; Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'tan oluşan KOP Bölgesinin, sahip olduğu potansiyelle Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının büyük bir parçası olabilecek niteliğe sahip olduğunu belirterek; "Makroekonomide sağlanan başarının sürdürülebilmesi, her bölgeyi ve her kesimi içine alan yapısal ve mikro dönüşümün sağlanabilmesine bağlıdır. Bu bakımdan, bölgemizdeki her bir ilin kendi şart ve imkânlarına duyarlı, bölgesel düzeyde yapısal dönüşüm hedeflerine odaklı ve çok yönlü bir yerel gelişme politikası uygulanmaktadır. Bu uygulamayla bölgelerimiz hızla kalkındırılırken, ulusal ölçekteki hedeflerin daha da ötesine geçebilmek için bölge illerimizin kalkınma ve rekabet dinamikleri, iyi yönetişim ilkeleri temelinde de güçlendirilmektedir. Bölgenin kapalı havza olması nedeniyle tarımda sulama suyunun tasarruflu kullanımı ülke gıda güvencesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Bunun için suyun membaından alınıp bitki kök bölgesine kadar iletiminde kayıpları çağın teknikleri kullanılarak asgari seviyeye düşürmek bölgemiz için zorunludur. Bunun için doğru sulama yöntemini kullanmak gerekiyor. Damla sulama yöntemi ile salma sulama yöntemine göre yüzde 47 tasarruf, yağmurlama sulama yöntemi ile salma sulama yöntemine göre yüzde 38 sulama suyundan tasarruf sağlanabilmektedir. Bu nedenle; KOP idaresi olarak mevcuttaki klasik sistem sulama şebekelerini de verimliliği yükseltmek ve su tasarrufu amacıyla otomasyon kontrollü modern kapalı sisteme dönüştürüyoruz. 2021-2023 Bölge Kalkınma Programı Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Bölge Kalkınma Programı, önceki Eylem Planlarından farklı olarak KOP İdaremizin sorumlu olduğu bölgeyi bir bütün olarak ele alan ve bölgenin kendine özgü potansiyel ve ihtiyaçlarından hareketle, belirlenmiş olan sonuç odaklı sektörel programları içermektedir. Bölge Kalkınma Programının temel amacı, model projelerin desteklenmesi vasıtasıyla bölgemizde yenilikçi uygulamalara öncülük etmektir. KOP İdaremiz, başta tarım ve sulama olmak üzere; kültür, sosyal içerme, turizm, kırsal kalkınma ve enerji alanlarında destek vermekte olup bu destekler yerinden kalkınma anlayışıyla, katılımcı bir şekilde tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemek üzere rekabetçi ürün türlerine geçiş, pazarlama imkânlarının genişletilmesi, organik tarım, yenilenebilir enerji ve inovasyon çalışmaları, insan kaynakları ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, doğal varlıkların ve kültürel mirasın korunması ve değerlendirilmesi, bölgelerin rekabet gündemini desteklemede yeni dönemin önemli unsurları olacaktır" şeklinde konuştu.

"Yozgat Belediyesi Olarak KOP'un Desteklerini Çok Önemsiyoruz"

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise kent olarak, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı uhdesine dahil oldukları günden bu yana toplamda 90 Milyon TL tutarında yatırım kaynağı aldıklarını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü; "Özellikle kapalı devre sulama sistemleri başta olmak üzere, eğitimden kültüre, enerjiden diğer sektörlere kadar KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımızdan ziyadesiyle yatırım aldık ve bu memnuniyetimizi özellikle dile getirmek istiyorum. Yozgat Belediyesi olarak, konum olarak ilimizin en merkezi yerinde bulunan eski askerlik şubesi binasında KOP İdaresi ile birlikte yürüttüğümüz proje sayesinde burayı Gençlik ve Kültür Merkezi hüviyetine büründürdük ve açılışa da hazır hale geldi. İnşallah yakın zamanda açmış olacağız. Özellikle engelli vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın istifade edebileceği güzel mekanlar inşa ediyoruz. İnşallah bundan sonraki projelerimizde de KOP desteklerini sonuna kadar bekliyoruz. Pandemi ile birlikte kendi kendine yetebilen bir toplum olma konusunda Cumhurbaşkanımızın bir gayret ve talimatları var. Özellikle kuraklıkla birlikte suya olan ihtiyacımız çoğaldı. Şehirlerimizde içme suyu sıkıntısı son zamanlarda yaşanmaya başlandı ki, yakın bir gelecekte aşırı bir şekilde su sıkıntısı yaşayacağımızın işarete fişeği olmaktadır. Dolayısıyla elimizdeki suları en verimli bir şekilde kullanmak için elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız. KOP İdaremiz, Yozgat genelindeki köylerimizin çoğunda sulama sistemlerinin kapalı sisteme dönüştürülmesi için finansman destekleri sağladı. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu projeleri daha da detaylandırarak ve çoğaltarak hayata geçirebilirsek, ürün çeşitliliğini ve kalitesini artırabilir, hane başına düşen gelir miktarını artırabilirsek bizlerde Yozgat'ı kendi kendine yeten bir il konumuna çıkartmada büyük katkı sağlamış olacağız. Bu konuda şehrim ve şahsım adına KOP İdaresi Başkanlığına çok teşekkür ediyorum."

Açılış programının ardından 'Tarım', 'Sulama', 'Enerji-Sanayi', 'Kültür-Turizm-Sosyal' konu başlıklarında oturumlar düzenlendi. STK ve Sektör Temsilcilerinin yer aldığı çalıştayda kent için yapılabilecekler masaya yatırıldı.

Kırşehir, Aksaray, Yozgat, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel KOP Bölge Kalkınma programı Yozgat'ta tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KOP Bölge Kalkınma programı Yozgat'ta tanıtıldı - Son Dakika
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