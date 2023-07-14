Köpek balığını fark edemeyen kadın dalgıcı balina tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Köpek balığını fark edemeyen kadın dalgıcı balina tarafından kurtarıldı

14.07.2023 14:58

Deniz biyoloğu Nan Hauser, 69, kendisini kurtaran bir kambur balinanın kendisini ağlattığını söyledi. Olağanüstü karşılaşma kamera tarafından kaydedildi ve National Geographic'in Köpekbalığı Haftası kapsamında yayınlandı. Nan, Cook Adaları'ndaki Muri Plajı açıklarında köpekbalığıyla karşılaştı. Ancak balina, köpekbalığına karşı onu koruyarak onu kurtardı.

Deniz biyoloğu Nan Hauser, 69, kahramanca bir davranışla kendisini kurtaran 50,000 poundluk bir kambur balinanın kendisini ağlattığını söyledi.

Köpek balığını fark edemeyen kadın dalgıcı balina yaptığı hamle ile kurtardı

Olağanüstü karşılaşması kamera tarafından kaydedildi ve National Geographic'in yıllık Köpekbalığı Haftası kapsamında yayınlandı.

Nan, Cook Adaları'ndaki Muri Plajı açıklarında muhteşem sahili keşfederken yüzeyin altında iki yaratıkla karşılaştı.

Balina uzmanı, okyanusu hayranlıkla izlerken, birdenbire ona doğru korkutucu bir kaplan köpekbalığı olduğunu fark etti.

Nan şunları hatırlıyor: "köpek balığı hızla hareket ederek bana doğru geldi.

Balina, köpek balığına karşı beni kuyruğunu sallayarak uyardı. Yüzeye çıkmak istediğin sırada balina beni yüzgeci ile su yüzüne çıkardı.

Balina, Nan'ı tekneye çıktıktan sonra bir süre daha teknenin yakınlarında durup suya daldı.

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SON DAKİKA: Köpek balığını fark edemeyen kadın dalgıcı balina tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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