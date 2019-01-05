Son Dakika Haberleri: Köpeklerin Saldırısı Sonucu Ölen Lise Öğrencisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Köpeklerin Saldırısı Sonucu Ölen Lise Öğrencisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

35 dakika önce

Köpeklerin saldırısı sonucu ölen lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandıKAYSERİ - Kayseri'de sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi, son yolculuğuna uğurlandı.

Köpeklerin saldırısı sonucu ölen lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ - Kayseri'de sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi, son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde dün meydana gelen olayda, lise 1. sınıf öğrencisi Mehmet Özer sokak köpeklerinin saldırısında hayatını kaybetti. Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınan Özer'in cenazesi, Hacılar Cami Kebir Camii'ne getirildi. Burada, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özer'in cenazesi, Hacılar İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze namazına, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Hacılar Belediye Başkanvekili Bilal Özdoğan, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Özer'in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Lise öğrencisi Mehmet Özer'in arkadaşları, cenaze namazında gözyaşlarını tutamadı.
Özer'in babası Alpay Özer ayakta durmakta güçlük çekerken annesi Sevda Özer'in ise hastaneye kaldırıldığı için cenazeye katılamadığı öğrenildi.
Cenaze namazı sonrasında yaşanan gerginlik, polisin araya girmesiyle büyümeden sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:15 Kaynak: İHA

Hacılar, Kayseri, Genel
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