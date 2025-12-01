2 kardeşe saldıran pitbulun sahibi tutuklandı! Köpeği tasmasız gezdirdiği anlar kamerada - Son Dakika
2 kardeşe saldıran pitbulun sahibi tutuklandı! Köpeği tasmasız gezdirdiği anlar kamerada

2 kardeşe saldıran pitbulun sahibi tutuklandı! Köpeği tasmasız gezdirdiği anlar kamerada
01.12.2025 18:09
2 kardeşe saldıran pitbulun sahibi tutuklandı! Köpeği tasmasız gezdirdiği anlar kamerada
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 2 çocuğu yaralayan pitbull köpeğinin sahibi olan kadın tutuklandı. Ayrıca, kadının köpeği site bahçesinde tasmasız ve ağızlıksız şekilde gezdirdiği anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklandı. Kadının köpeğini tasmasız ve ağızlıksız şekilde gezdirdiği anların görüntüsü de çıktı.

PİTBULL, 2 ÇOCUĞU YARALADI

Olay, dün akşam Ankara'nın Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesinde meydana geldi. Pazar sonrası evlerine dönen Öztürk ailesinin 1 buçuk yaşındaki oğulları Efe Öztürk ve kızları Doğa Öztürk'e, karşı dairelerindeki pitbull cinsi köpek saldırdı. Köpek önce Efe Öztürk'ün yüzüne, ardından Doğa Öztürk'ün göğsüne saldırarak yaraladı.

KÖPEĞİN SAHİBİ TUTUKLANDI

Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Güvenlik ekiplerince yakalanan pitbull cinsi köpeğin sahibi T.Ö.E., gözaltına alındı. Batı Adliyesine sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı.

KÖPEĞİ SİTEDE GEZDİRİRKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tuğçe Özbek Erol'un daha önce pitbull cinsi köpeğini site bahçesinde gezdirirken çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Erol'un köpeğini tasmasız ve ağızlıksız şekilde basketbol sahasında gezdirdiği, korkuyla sahadan çıkan çocukların ise tellerin arkasında köpeği izlediği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Hayvanlar, Etimesgut, Basketbol, Güvenlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

