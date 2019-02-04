Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi Projeleri Belirlendi

Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi, Work in Progress ve Komşular atölyelerinde Türkiye'den ve komşu ülkelerden uzun metraj kurmaca ve belgesel projeleri ile post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerin ilk sunumları uluslararası sinemacılara yapılacak.

Bu yıl Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi'ne Türkiye'den 121 başvuru yapıldı. Başvurular danışma ve okuma kurulu tarafından değerlendirildi ve atölyeye katılacak 11 kurmaca ile 2 belgesel film projesi belirlendi. Projelerin uluslararası sunumları 11-12 Nisan tarihlerinde Cezayir'de gerçekleşecek.

Bu senenin Film Geliştirme Atölyesi katılımcıları arasında ilk filmlerinin dünya prömiyerini Berlinale'de yapmış olan Zeynep Dadak ve İstanbul Film Festivali'nden Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü sahibi Banu Sıvacı ve En İyi Film Ödülü sahibi Ahu Öztürk'ün yanı sıra ilk filmi Çoğunluk ile Venedik Film Festivali'nde Geleceğin Aslanı Ödülü'nü alan Seren Yüce yer alıyor. Ferahfeza ile Köprüde Buluşmalar'ın 2010 senesindeki atölyelerine katılan Elif Refiğ de bu senenin katılımcıları arasında. Deneyimli yönetmenlerin yanı sıra kısa filmleri ile pek çok festivalde yer almış genç yönetmenler Can Eren, Nuri Cihan Özdoğan ve Pınar Yorgancıoğlu da Film Geliştirme Atölyesi seçkisindeler. Yeni keşifler yapmanın yanı sıra tür çeşitliliğine de önem veren Köprüde Buluşmalar'a, yapımcı ve yazar olarak tanıdığımız Emine Yıldırım bu yıl yönetmenliğini yapacağı fantastik bir film projesi ile geri dönerken deneyimli yapımcı Müge Özen, Orçun Behram'ın korku türündeki projesi ile katılacak. Geçtiğimiz yıl Köprüde Buluşmalar'dan ödül ile dönen yapımcı Engin Palabıyık ve yönetmen Ali Ercivan LGBTİ+ temalı yol filmi projeleriyle atölyede olacaklar. Köprüde Buluşmalar her yıl seçkisinde belgesel film projelerine de yer veriyor. Bu yılın belgesel projeleri Amber İşbilen'in Selda Bağcan projesi ve Nejla Demirci'in genç bir kadın futbolcunun hikayesine odaklanan Güneş projesi olacak.