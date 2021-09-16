Kore Cumhuriyeti'nin hibe ettiği araç gazilerin işlerini kolaylaştırıyor - Son Dakika

Kore Cumhuriyeti tarafından Kore Savaşı'nda kahramanca savaşan Türk askerine vefa için Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şubesine hibe edilen panelvan, kentteki ve çevre illerdeki gazilere hizmet veriyor.

Kore Cumhuriyeti, Türk askerinin Kore Savaşı'ndaki kahramanlıklarının unutulmaması ve onlara vefa borcunu ödeyebilmek için Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin 5 şubesine önceki yıllarda araç hibe etti.

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği aracılığıyla dağıtılan araçlardan biri de 2013 yılında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şubesine gönderildi.

Yaklaşık 8 yıldır derneğin faaliyetleri için kullanılan panelvan tipi araç, 5'i Kore gazisi olmak üzere 350'ye yakın üyesi bulunan dernekteki gazilerin işlerini kolaylaştırıyor.

Dernek Başkanı ve Kıbrıs gazisi Seyyah Sağıroğlu, AA muhabirine, Trabzon'un yanı sıra Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Rize'deki gaziler için hizmet verdiklerini söyledi.

Trabzon'da yaklaşık 550 gazi bulunduğunu ve bunlardan 350'sinin dernek üyesi olduğunu ifade eden Sağıroğlu, gazilere destek olmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Sağıroğlu, söz konusu çalışmalarda Kore Cumhuriyeti'nin hediyesi olan aracı kullandıklarını kaydederek, "Kore Ataşesi Ankara'dan Rize'ye gelmişti, Kore gazilerinin torunlarına hediye vermek için. Orada 'Trabzon'a bir araba vereceğiz, burası dağlık bölge, Trabzon'un arabaya ihtiyacı var.' dedi. Türkiye'de 5 derneğimizde otomobil var. Kore Cumhuriyeti, Kore gazilerinin yüzü suyu hürmetine verdi bunları çünkü onlar 'Bizim cumhuriyetimizi siz kurdunuz, biz yaşıyoruz.' dediler." ifadelerini kullandı.

Aracın dernek faaliyetleri ve üyelerin ihtiyaçları için kullanıldığına işaret eden Sağıroğlu, şöyle konuştu:

"Kore Cumhuriyeti, Hyundai'ye talimat verdi, tamamen hibedir. Bu aracı hasta olan ya da vefat eden bir gazimiz için, törenler, toplu ziyaretler, gezi programlarında kullanıyoruz. Ne belediyeden ne sosyal hizmetlerden araç isteriz. Kendi aracımız var. Kore Cumhuriyeti ayrıca Türkiye'deki Kore gazilerinin hemen hemen hepsini şeref madalyasıyla onurlandırdı, çok güzel madalya verdiler, birer tane heykelcik verdiler. Trabzon'da da 5-6 Kore gazimiz kaldı. Yaşları da 90-95 civarında. Çoğu da hasta ve yatalak maalesef."

Sağıroğlu, aracın yakıtının karşılanması konusunda kendilerine destek olan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e de teşekkür etti.

Kore Savaşı'na katılmak için 1. Türk Tugayı, 17 Eylül 1950'de Hatay'ın İskenderun Limanı'ndan yola çıkmıştı.