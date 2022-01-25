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Kore'de zafer kazanan 1'inci Türk Tugayı, Ankara'da anıldı - Son Dakika

Kore'de zafer kazanan 1'inci Türk Tugayı, Ankara'da anıldı

25.01.2022 21:07
Kore'de zafer kazanan 1'inci Türk Tugayı, Ankara'da anıldı

ANKARA'da bulunan 'Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda, 71 yıl önce Kumyangjang-ni Muharebesi'nde zafer elde eden 1'inci Türk Tugayı için anma töreni düzenlendi.

ANKARA'da bulunan 'Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda, 71 yıl önce Kumyangjang-ni Muharebesi'nde zafer elde eden 1'inci Türk Tugayı için anma töreni düzenlendi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yetkilileri, askerler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri ve Güney Kore Büyükelçiliği yetkilileri katıldı. Anıta çelenk bırakılmasının ardından Kore Savaşı şehitleri onuruna saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı ile Güney Kore milli marşı okundu.MSB'den, düzenlenen törene ilişkin yapılan açıklamada, "71 yıl önce Kore'deki Kumyangjang-ni Muharebesi'nde zafer elde eden 1'inci Türk Tugayı için Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Şehitlerimizi, vefat eden kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz" denildi.


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Güney Kore, Ankara, Türk, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kore'de zafer kazanan 1'inci Türk Tugayı, Ankara'da anıldı - Son Dakika
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