Lise öğrencilerinin kavgasında kan aktı
Lise öğrencilerinin kavgasında kan aktı

14.12.2025 22:54
Lise öğrencilerinin kavgasında kan aktı
Kocaeli'nde daha önce aralarında husumet bulunan lise öğrencileri arasında parkta çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde parkta lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen lise öğrencileri parkta karşılaşınca tartışmaya başladı.

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KAVGASINDA KAN AKTI

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.T. (16), yanındaki bıçakla M.Y.'yi (16) yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli M.T. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, sağlık kontrolü için Körfez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Körfez Tütünçiftlik Karakolu'na sevk edilen M.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kocaeli, Körfez

Son Dakika 3-sayfa Lise öğrencilerinin kavgasında kan aktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Lise öğrencilerinin kavgasında kan aktı - Son Dakika
