Korkunç ayrıntı! ABD'de 19 çocuğu öldüren ilkokul saldırganı neler yapacağını Facebook paylaşımlarıyla anlatmış - Son Dakika
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Korkunç ayrıntı! ABD'de 19 çocuğu öldüren ilkokul saldırganı neler yapacağını Facebook paylaşımlarıyla anlatmış

25.05.2022 23:34
Korkunç ayrıntı! ABD'de 19 çocuğu öldüren ilkokul saldırganı neler yapacağını Facebook paylaşımlarıyla anlatmış

ABD'de yaşanan olayda bir ilkokula silahlı saldırıda bulunarak 19'u çocuk olmak üzere 21 kişiyi katleden 18 yaşındaki Salvador Ramos'un saldırının hemen öncesinde Facebook'ta "Büyükannemi vuracağım" yazdığı ve daha sonrasında ise "Büyükannemi vurdum" ve "Bir ilkokula ateş edeceğim" paylaşımları yaptığı belirlendi.

ABD'nin Texas eyaletinde dün Robb İlköğretim Okulu'na silahlı saldırı düzenleyen ve 19'u çocuk olmak üzere 21 kişiyi öldüren 18 yaşındaki Salvador Ramos'un, saldırı öncesi sosyal medya hesabından saldırıya dair paylaşım yaptığı açıklandı.

SALDIRI ÖNCESİ PAYLAŞIM YAPMIŞ

Texas Valisi Greg Abbott düzenlediği basın toplantısında, Ramos'un saldırıdan yaklaşık 30 dakika önce saldırıya ait Facebook hesabında paylaşım yaptığını ifade ederek, ilk paylaşımında "Büyükannemi vuracağım" yazdığını belirtti. Abbott, daha sonra ise Ramos'un "Büyükannemi vurdum" ve "Bir ilkokula ateş edeceğim" paylaşımı yaptığını belirtti.

ABD'deki ilkokul saldırganı, saldırıyı Facebook hesabında paylaşmış

FACEBOOK MESAJLAŞMALARI İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPACAK

Facebook'un çatı kuruluşu Meta'nın Sözcüsü Andy Stone, saldırgan tarafından yazılan mesajların "birebir özel metin mesajları" olduğunu ifade ederek, devam eden soruşturmada kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği yaptıklarını açıkladı.

ABD'deki ilkokul saldırganı, saldırıyı Facebook hesabında paylaşmış

YARI OTOMATİK TÜFEKLE 375 MERMİ SATIN ALMIŞ

Ramos'un Uvalde Lisesi'nden terk olduğunu ve yetkililerin şu ana kadar bir suç geçmişine rastlamadıklarını söyleyen McCraw, saldırganın 66 yaşındaki büyükannesiyle birlikte yaşadığını belirtti.

Texas Kamu Güvenliği Departmanı Müdürü Steven McCraw yaptığı açıklamada, Ramos'un 17 Mart'ta spor malzemeleri satan yerel bir mağazadan yarı otomatik bir tüfek ardından 18 Mart'ta söz konusu tüfek için 375 adet mermi satın aldığını aktararak, 20 Mart'ta ise yine aynı mağazadan başka bir yarı otomatik tüfek daha satın aldığını belirtti.

ABD'deki ilkokul saldırganı, saldırıyı Facebook hesabında paylaşmış

BABAANNESİNİN DURUMU KRİTİK

McCraw, Ramos'un ilkokul saldırısı öncesi silahla vurduğu 66 yaşındaki büyükannesinin hayatta olduğunu fakat sağlık durumunun kritik olduğunu ifade etti. McCraw, büyükannenin saldırıya uğramasının ardından caddenin karşısındaki bir komşusuna koşarak yardım istediğini ve Ramos'u polise ihbar ettiğini aktardı.

ABD'deki ilkokul saldırganı, saldırıyı Facebook hesabında paylaşmış
ABD'deki ilkokul saldırganı, saldırıyı Facebook hesabında paylaşmış
ABD'deki ilkokul saldırganı, saldırıyı Facebook hesabında paylaşmış
ABD'deki ilkokul saldırganı, saldırıyı Facebook hesabında paylaşmış
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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Facebook, Teksas, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Korkunç ayrıntı! ABD'de 19 çocuğu öldüren ilkokul saldırganı neler yapacağını Facebook paylaşımlarıyla anlatmış - Son Dakika


Son Dakika
23:34 Korkunç ayrıntı! ABD'de 19 çocuğu öldüren ilkokul saldırganı neler yapacağını Facebook paylaşımlarıyla anlatmış
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SON DAKİKA: Korkunç ayrıntı! ABD'de 19 çocuğu öldüren ilkokul saldırganı neler yapacağını Facebook paylaşımlarıyla anlatmış - Son Dakika
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