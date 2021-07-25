Konya'nın Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Yakınca Sokak üzerindeki müstakil bir evde meydana gelen olayda, 38 yaşındaki Abdullah P., evinin bahçesinde bulunan kuru ağacı testere taktığı taşlama makinesiyle kesmek istedi.
Bu sırada Abdullah P., elindeki makinenin elinden kayması üzerine üzerine boğazını kesti. Çevredeki komşu ve yakınlarına ''Boğazım kesildi'' diyerek yardım isteyen Abdullah P., çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırdı.
Tedavi altına alınan Abdullah P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından bahçeye gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Korkunç kaza! Testereyle ağaç budarken eli kayan adam, kendi boğazını kesti - Son Dakika