Korkunç kaza! Testereyle ağaç budarken eli kayan adam, kendi boğazını kesti - Son Dakika

Bu sırada Abdullah P., elindeki makinenin elinden kayması üzerine üzerine boğazını kesti. Çevredeki komşu ve yakınlarına ''Boğazım kesildi'' diyerek yardım isteyen Abdullah P., çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırdı.

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