Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
T.G. (45) idaresindeki 06 DN 1575 plakalı hafif ticari araç, Antalya-Korkuteli kara yolu Söğütçük Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçtakilerden S.T'nin (36) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi, O.A. (50) ise yaralandı.
Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Korkuteli'nde Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?