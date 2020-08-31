Korkuteli'ne 14 aktiviteli sosyal ve eğlence alanı - Son Dakika

Antalya'da, Korkuteli Belediyesince yapımı tamamlanan 14 sosyal yaşam ve eğlence alanın yer aldığı Korkuteli Seyirpark, hizmete girdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Seyirpark Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, dünyada artık şehirlerin kendi isimleri ile marka haline gelmeye çalıştıklarını söyledi.

Antalya'nın da önemli bir kent olduğunu belirten Yazıcı, "Antalya, İstanbul'dan sonra dünyada en çok bilinen bir şehir. Bunu tüm dünyaya duyurmamız lazım." dedi.

Yazıcı, Korkuteli'nin de marka kent olma yolunda katkıda bulunan bir ilçe olduğunu belirterek, ilçenin çehresini değiştiren projeleri hayata geçirdiği için Belediye Başkanı Ömer İşlek'e teşekkür etti.

İşlek de yaklaşık 17 aydır görevde olduğunu söyledi. Bu süreçte ilçeye çok önemli yatırımlar yaptıklarını dile getiren İşlek, ilçe genelindeki sorunları da tek tek ele alarak, çözüme kavuşturduklarını bildirdi.

Arasta Projesi ile ilgili de güzel gelişmelerin yaşandığını dile getiren İşlek, 1,5 ay içinde projeyi revize edip, yapımına başlayacaklarını kaydetti.

Vali Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ile davetliler, sunuculuğunu oyuncu Volkan Severcan'ın yaptığı törende mini bir Go-Kart turu ve ok atışı da yaptı.

İlçede 457 dönüm alanda inşa edilen Seyirpark'ın, 102 günde tamamlandığı belirtildi.

İçerisinde paintball sahası, survavior parkuru, macera parkı, at çiftliği gibi 14 aktivite yapılacak alan bulunan tesise gelecek yıl, başta aquapark olmak üzere 5-6 aktivite alanı daha ekleneceği kaydedildi.