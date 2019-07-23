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Köroğlu Gençlik Teşkilatı Derneği Başkanı Alan: "ABD bizim verdiğimiz mesajı almıyor"

1 saat önce

Köroğlu Gençlik Teşkilatı Derneği, Amerika ve HDP'yi protesto etti.

Köroğlu Gençlik Teşkilatı Derneği Başkanı Alan:
Köroğlu Gençlik Teşkilatı Derneği, Amerika ve HDP'yi protesto etti. Köroğlu Gençlik Teşkilatı Derneği Başkanı Mahmut Alan, "Artık eski millet yok karşısında, bu millet ne demek istediğini anlıyor. Ama ABD bizim verdiğimiz mesajı almıyor" dedi.

Köroğlu Gençlik Teşkilatı Derneği üyeleri Amerika Büyükelçiliğinin yakınlarında şehit diplomat Osman Köseyi andı. Teşkilat üyeleri anma sonrasında ABD ve HDP'yi protesto etti.

Grup adına konuşma yapan Köroğlu Gençlik Teşkilatı Derneği Başkanı Mahmut Alan, şunları kaydetti:

" Erbil'de hain bir suikast sonucunda şehidimiz, diplomatımız Osman Köse şehit edildi. Tabii S-400"ler Türkiye'ye geldikten sonra ve Amerika Büyükelçisinin diplomat şehitlerimizin önünde poz vermesinden sonra Osman Kösenin şehit edilmesi açıkça bir mesajdır ve biz mesajı aldık. Artık eski millet yok karşısında, bu millet ne demek istediğini anlıyor. Ama ABD bizim verdiğimiz mesajı almıyor. Amerika'nın bu mesajından sonra gördük ki HDP ve PKK arasında bir işbirliği gözler önüne serilmiştir. Biz daha fazla bizden kesilen vergilerle HDP'li milletvekillerine para vermek istemiyoruz. İnsan haklarının konu edenler neredesiniz? Diplomatımızı şehit ettiler." - ANKARA
Halkların Demokratik Partisi, Amerika Birleşik Devletleri, Köroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:16 Kaynak: İHA
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