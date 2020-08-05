Korona virüs aşısından önce kumaşı üretildi - Son Dakika

Korona virüs aşısından önce kumaşı üretildi

Korona virüs aşısından önce kumaşı üretildi Korona virüsü öldüren yıkanılabilir kumaş, sağlık çalışanlarının hayatını kolaylaştıracak ARGE ve İnovasyon Uzmanı Endüstri Yüksek Mühendisi Reşan Arlıer: " Kumaşı Kovid-19 nedeniyle hayatı kaybeden sağlık çalışanlarına ithaf ediyoruz" Korona virüsün...

Korona virüs aşısından önce kumaşı üretildi

Korona virüsü öldüren yıkanılabilir kumaş, sağlık çalışanlarının hayatını kolaylaştıracak

ARGE ve İnovasyon Uzmanı Endüstri Yüksek Mühendisi Reşan Arlıer:

" Kumaşı Kovid-19 nedeniyle hayatı kaybeden sağlık çalışanlarına ithaf ediyoruz"

ADANA - Korona virüsün aşı çalışmaları dünya genelinde tüm hızıyla devam ederken Adana'da bir ekip tarafından defalarca yıkandıktan sonra bile korona virüsünü yüzde 96,6 oranında etkisiz hale getiren kumaş üretildi. Sağlık alanında çalışan ARGE ve İnovasyon Uzmanı Endüstri Yüksek Mühendisi Reşan Arlıer, "Kumaşı Covid-19 salgınında hayatı kaybeden sağlık çalışanlarına ithaf ediyoruz. Üretim bandı oluşturuldu ve bir sıkıntı yok. Talepler gelmeye başladı. İlk olarak hemşire ve doktor arkadaşlarımızın günlük giydiği iş yeri formalarını üretiyoruz" dedi.

ARGE ve İnovasyon uzmanı Endüstri Yüksek Mühendisi Reşan Arlıer'in 74 yaşındaki annesi salgının ilk çıktığı dönemlerde korona virüs şüphesiyle hastanede kaldı. Aynı zamanda eşi ve oğlu doktor olan kendisi de sağlık çalışanı olan Arlıer, annesi, eşi ve evladına temas edememesinden dolayı büyük üzüntü yaşadı. Korona virüsü öldürebilen bir koruyucu kumaş düşünen Arlıer, bu fikri hayata geçirmek için çeşitli araştırmalar yaptı. Yaklaşık 1 ay boyunca çalışan Reşan Arlıer, önce su, sıvı ve hava geçirmez kumaşın ARGE'sini tamamladı. Arlıer, bu kumaşın prototipini ürettirdikten sonra kumaşın korona virüsü de öldürebilmesi için çalışma yaptı.

Bağımsız laboratuvarlarda onaylandı

Bu çalışma sırasında bir tekstil firması CEO'su Ümit Çelik ile görüşen ARGE uzmanı, iş birliği yaparak defalarca yıkandıktan sonra bile korona virüsünü yüzde 96,6 oranında etkisiz hale getiren bir kumaş ortaya çıkartmayı başardılar. İngiltere'de ki Mıcrobıologıcal Solutıons LTD - MSL laboratuvarında da onaylattırılan kumaşın üretimiyse Bursa ve Gaziantep'teki fabrikalarda başladı. İlk etapta kumaştan sağlık çalışanlarının tulum ve kıyafetleri üretilecek. Böylelikle sağlık çalışanlarının kullandığı tek kullanımlık malzemelere daha az ihtiyaç duyulacak.

Maliyet düşecek

Aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğü'nde finansal analiz biriminde çalışan Arlıer, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Emrah Ceviz'in önerisiyle başladığı çalışmayla hastanelerde tek kullanımlık malzemelerin üretilen kumaş ile yer değiştirilmesi halinde ortalama yüzde 85 tasarruf edilebileceğini de belirledi.

Birçok alanda kullanılacak

Kovid-19 da dahil diğer virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren, su itici ve yüzde 90 hava filtrasyonu sağlayarak insanları koruyan özel bir teknoloji ile üretilen kumaş, su geçirmezlik ve tekrar kullanılma özelliğine sahip. 60 kez yıkanmasından sonra bile Kovid-19'u dahil diğer virüsleri ve bakterileri yüzde 96,6 etkisiz hale getirdiği analiz edilen kumaştan maske, eşarp, fular, battaniye ve seccade de yapılacak.

"Hem ülkemiz hem de dünya için çok anlamlı olacak"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Reşan Arlıer, aşı bulunmadan kendilerinin böylesine bir kumaşı üretmelerinden memnun olduklarını belirterek, "Aşı daha bulunmayınca biz de kumaş ARGE'sine yöneldik. Kumaş gerçekten çok kıymetli bir kumaş. Yaşlılarımızın, kronik hastalarımızın bu kumaşları giymesi onların sağlığını daha çok koruyacak. Covid-19'un bulaşma riskini daha azaltacak. Hem ülkemiz hem de dünya için çok anlamlı olacağına inandım" diye konuştu.

"Terletmiyor ve 60 yıkama boyunca özelliğini kaybetmiyor"

Üretilen kumaşın İngiltere'den onaylandığını ve 60 yıkama boyunca özelliğini kaybetmediğini vurgulayan Arlıer, daha sonra şunları söyledi:

"Sağlık çalışanlarını nasıl daha fazla koruyabiliriz diye aslında yola çıktım. Tek kullanımlık ürünler dışında yıkanabilir, sürdürülebilir neler yapabiliriz diye düşündük. Bizim geleneksel dokuma teknolojimiz üzerinden çalışmaya başladık. Sonra buna antiviral ve antibakteriyel bir özellik nasıl kazandırabiliriz diye çalıştık. Bu süreçte bana birçok kişi olumsuz cevap verdi ancak Ümit Çelik bana olumlu dönüş yaptı. Biz onunla çalışmaya başladık. 7 Temmuz'da hazırladığımız kumaşın İngiltere'de ki bağımsız laboratuvarda antibakteriyel, antiviral olduğu yüzde 90 hava geçirmezliği, yüzde 100 su iticiliği ve terletmeme özelliği olduğu kanıtlandı. Kumaş 60 yıkamaya kadar bu özelliğini koruyor."

"1 saatte kumaşların yüzde 96,2'sini öldürüyor"

Kumaşın fikri mülkiyet hakkı için Türk Patent Enstitüsü'ne başvuruda bulunduklarını aktaran ARGE ve inovasyon uzmanı Endüstri Yüksek Mühendisi Reşan Arlıer, "Finansal acıdan baktığımızda yüzde 80 daha uygun. Bin çalışanı olan bir hastanede ortalama tek vardiya da 2 milyon TL gibi bir maliyet söz konusu. Bu kumaşların maliyetiyse 250 bin TL civarında. Hem sağlığımız hem paramız korunuyor. Bu kumaş Kovid-19 dahil olmak üzere tüm virüsleri öldürüyor. İlk 1 saat içerisinde yüzde 96,2 oranında tüm virüsleri etkisiz hale getiriyor. Virüs kumaşa değdiği andan itibaren kumaşın içerisinde ki özel kimyasal hücre zarını parçalıyor ve 1 saat sonra virüsün neredeyse yüzde 97'si etkisiz hale geliyor. Bunu 8 saat boyunca Kovid-19 hastalarıyla çalışan sağlık çalışanlarında düşündüğümüzde gerçekten koruyucu özelliği çok kıymetli. Özel bir teknikle geliştirildi bu kumaş. Dünyada bu özelliklerde ve bu teknolojide bir kumaş henüz geliştirilmedi" şeklinde konuştu.

"Hemşire ve doktor arkadaşlarımızın iş yeri formalarıyla başladık"

Kumaşı Kovid-19 salgınında hayatı kaybeden sağlık çalışanlarına ithaf ettiklerini kaydeden Arlıer, "Bu inavasyonu mescitlerde, baş örtülerinde, bebek battaniyelerinde, iç çamaşırlarında ve ev tekstilinde değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Sıkıntısız üretim yapılacak"

CEO Ümit Çelik ise üretimin şuanda başladığını vurgulayarak, "Şu anda Bursa ve Gaziantep 'te 6 milyon metrekare üzerinde bir üretim bandı oluşturuldu ancak hedefimiz 10 milyon metrekare. Şimdilik bir sıkıntı yok. Bana arkadaşlarım ulaşıyor, firmalardan talepler gelmeye başladı. Özellikle hemşire ve doktor arkadaşlarımızın günlük giydiği iş yeri formalarıyla üretime başladık" dedi.

Korona virüs aşısından önce kumaşı üretildi

Reşan Arlıer, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 09:51

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Korona virüs aşısından önce kumaşı üretildi - Son Dakika Ekonomi
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