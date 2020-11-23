Korona virüse yakalanan ailesinin yanına gidemeyen tır şoförü, evinin bahçesindeki tırda yaşıyor - Son Dakika

Korona virüse yakalanan ailesinin yanına gidemeyen tır şoförü, evinin bahçesindeki tırda yaşıyor

23.11.2020 10:04

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde korona virüse yakalanan ailesinin yanına gidemeyen tır sürücüsü, günlerdir evinin bahçesine park ettiği tırda yaşıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde korona virüse yakalanan ailesinin yanına gidemeyen tır sürücüsü, günlerdir evinin bahçesine park ettiği tırda yaşıyor. Ailesini yalnız bırakmayan fedakar vatandaş, ailesi ile özlemini pencereden birbirlerine el sallayarak giderebiliyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Nurettin A, yaklaşık 10 yıldır ülkeler arasında tırı ile yük taşımacılığı yapıyor. Son olarak Rusya'ya giden Nurettin Ayşen dönüş yolundayken ailesinin korona virüse yakalandığını öğrendi. Firma yetkililerinin durumu haber vermesi üzerine Türkiye'ye dönen Nurettin Ayşen, İzmit ilçesindeki evine geldi. Ailesi korona virüs nedeni ile karantinada olması sebebi ile Nurettin Ayşen, evine gidemedi. Tırını ailesinin yaşadığı sitenin bahçesine park eden Nurettin Ayşen 4 gündür tırda yaşıyor. Nurettin Ayşen ailesinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sitenin bahçesinden ayrılmıyor. Nurettin A. yanlarına gidemediği ailesi ile özlemini pencereden el sallayarak ve cep telefonu ile arayarak giderebiliyor.

"Onların yanında olabilmek benim en büyük vazifem"

Ailesinin yanında olabilmenin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Nurettin Ayşen, "Yaklaşık 10 yıldır uluslararası tır şoförlüğü yapıyorum. Genelde Sovyetler Birliği ülkeleri Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan gibi ülkelere yük taşımacılığı yapıyorum. Tekstil, gıda ve benzeri ürünler taşıyorum. Ailemin korona virüse yakalandığı haberini Rusya dönüşünde aldım. Gürcistan üzerinden dönüş yapmam gerekiyordu. Firma yetkilimin bana haber vermesi ile Türkiye'ye giriş yaptım. Ailemin yanına geldim. Ama ailemin karantina süreci daha dolmamıştı. Aşağı yukarı 4 gündür de evimin önündeyim. İhtiyaçlarını gidermek için elimden geleni yapıyorum. Bizim toplumuzda aile kutsaldır. Onların yanında olabilmek benim en büyük vazifem. Eğer yurtdışında olsaydım daha büyük vicdan azabı çeker, üzülürdüm. Burada görüntülü görüşme yapıyoruz, pencereden ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorum. Çok şükür çok iyiler. Karantinalarının bitmesine de iki gün kaldı. İnşallah iki gün sonra kurtulacaklar. Ben de yola çıkacağım" dedi. - KOCAELİ

Korona virüse yakalanan ailesinin yanına gidemeyen tır şoförü, evinin bahçesindeki tırda yaşıyor
Korona virüse yakalanan ailesinin yanına gidemeyen tır şoförü, evinin bahçesindeki tırda yaşıyor
Korona virüse yakalanan ailesinin yanına gidemeyen tır şoförü, evinin bahçesindeki tırda yaşıyor
Korona virüse yakalanan ailesinin yanına gidemeyen tır şoförü, evinin bahçesindeki tırda yaşıyor
Korona virüse yakalanan ailesinin yanına gidemeyen tır şoförü, evinin bahçesindeki tırda yaşıyor

Koronavirüs, Kocaeli, İzmit, TIR, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Korona virüse yakalanan ailesinin yanına gidemeyen tır şoförü, evinin bahçesindeki tırda yaşıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'de Çin aşısı ücretsiz uygulanacak, diğer üreticilerin aşıları ise eczanelerden para ile alınabilecek Koronavirüs salgınını yok sayan Türkmenistan hükümeti, zatürre teşhisi koymayı bile yasakladı Son Dakika! Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı
Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor         
10:12
Uyuşturucu bataklığına saplanan genç kadının itirafları torbacıları yakalattı Uyuşturucu bataklığına saplanan genç kadının itirafları torbacıları yakalattı         
09:40
Ayrılmak isteyen eşinin evinin önüne bomba düzeneği kurdu Ayrılmak isteyen eşinin evinin önüne bomba düzeneği kurdu         
09:22
Aracını satmakta anlaştığı kişinin Aracını satmakta anlaştığı kişinin "Parayı EFT ile gönderiyorum" sözüne inanınca dolandırıldı         
08:49
FETÖ'cü Enes Kanter ile fotoğraf çektiren İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisine tepki yağdı FETÖ'cü Enes Kanter ile fotoğraf çektiren İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisine tepki yağdı         
08:28
Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası         
07:34
Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış         
23:40
Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim         
21:34
Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin         
20:23
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler         
18:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı         
17:47
Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz         
17:04
Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi         
16:58
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti         
13:31
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 10:19:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüse yakalanan ailesinin yanına gidemeyen tır şoförü, evinin bahçesindeki tırda yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei