Korona virüsü engelleyen etken maddesi geliştirildi - Son Dakika
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Korona virüsü engelleyen etken maddesi geliştirildi

7 saat önce

Korona virüsü engelleyen etken maddesi geliştirildi Çukurova Üniversitesi'nde 8 kişilik araştırma ekibi virüsün yayılmasını engelleyen etken maddesini geliştirmeyi başardı Etken madde klinik deneylerde de başarılı olursa Çin'den getirtilen korona virüs ilacına gerek kalmayacak Adana'da...

Korona virüsü engelleyen etken maddesi geliştirildi

Çukurova Üniversitesi'nde 8 kişilik araştırma ekibi virüsün yayılmasını engelleyen etken maddesini geliştirmeyi başardı

Etken madde klinik deneylerde de başarılı olursa Çin'den getirtilen korona virüs ilacına gerek kalmayacak

ADANA - Adana'da Çukurova Üniversitesi bünyesinde oluşturulan 8 kişilik araştırma ekibi, korona virüsün vücutta çoğalmasını engelleyen etken maddesini geliştirdi. Ekibin sorumlusu Prof. Dr. Osman Gülnaz, laboratuvar ortamında yapılan deneylerin olumlu sonuç verdiğini Sağlık Bakanlığı'nın onay vermesi halinde hayvan ve klinik deneylerine başlayıp etken maddeyi biran önce hastalarda kullanmak istediklerini etken maddenin Çin'den getirtilen ilaçlara da alternatif olacağını söyledi.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de korona virüse karşı aşı ve tedavi bulma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Adana'da bulunan Çukurova Üniversitesi'nde de Prof. Dr. Osman Gülnaz, Prof. Dr. Mehmet Çelik, Doç. Dr. Aygül Küçükgülmez, Kimya Mühendisi İbrahim Süslü, Dr. Öğr. Üy. Bilge Kaan Tekelioğlu, Doç. Dr. Atıl Bişgin ve Nazrin Murguzova'dan oluşan 8 kişilik araştırma ekibi virüsün insan vücudunda çoğalmasını engelleyen bir etken maddesi geliştirmeyi başardı. 2 buçuk aylık yoğun bir çalışmanın ardından laboratuvar ortamında yapılan deneylerde etken maddenin virüs ile buluşması halinde vücutta yayılmayı engellediği tespit edildi.


"Hücre içerisindeki gelişimini durdurmak önemli"

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan ekibin sorumlusu Prof. Dr. Osman Gülnaz, "Fikir birliğine varırken bir ilaç geliştirme noktasında karar kıldık. Virüsün vücut içerisinde yayılma hızı diğer virüslere göre oldukça farklı. İnsandan insana bulaşabilen virüs çok önemli sorunlar yaratıyor. Virüsün hücre içerisindeki gelişimini durdurmak bizler için en güzel çözüm olacağı kanısına vardık ve ilacı geliştirirken mekanizmada bu yöntemi kurtardık. Burada ki etken madde tüm test sonuçlarında pozitif olarak sonuç verdi" diye konuştu.


"Gelecek imkanlar süreci hızlandırır"

Gülnaz, kendilerine verilecek imkanlar ile en hızlı şekilde ilacın piyasaya sürülebileceğini belirterek, "Önümüzde uzun bir süreç var. Bu etken maddenin klinik çalışmalarla en yakın zamanda çözüm üretmesini bekliyoruz. Çalışmalarımız madde üzerinde devam ediyor ama virüsün üremesini durdurabilen bir etken madde bu. Şuana kadar ki tedavide hep bilinen ilaçlar kullanılıyordu zaten. Bizim geliştirdiğimiz bu etken madde onlara göre çok farklı. Hayvan deneyleri ve klinik deneylere geçeceğiz. Laboratuvar şartlarında virüsün üremesi durmuş durumda. Gelecek imkan ve bize dışarıdan yapılacak yardımlarla en hızlı sürede piyasaya ilacın sürmeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


"Tüm dünyaya ilaç pazarlanabilecek"

Türkiye'de ilk kendilerinin ilaç çalışması yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Osman Gülnaz, Çin'den getirtilen ilacada bu ilaç piyasaya sürülünce gerek kalmayacağını kaydederek, "Eğer klinik deneylerde başarılıyla tamamlanırsa o ilaca artık gerek kalmayacak. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bu ilacı tüm dünyaya dağıtabilecek pozisyonda olacağız" dedi.

Korona virüsü engelleyen etken maddesi geliştirildi

Çukurova Üniversitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Adana, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 05:33 Kaynak: İHA

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