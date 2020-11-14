Son dakika: Koronavirüs aşısı, bu dolaplarda saklanacak - Son Dakika

Son dakika: Koronavirüs aşısı, bu dolaplarda saklanacak

14.11.2020 11:00
Son dakika: Koronavirüs aşısı, bu dolaplarda saklanacak, System.String[]

Son dakika haberleri: HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türk profesörler Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech ile Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının saklanabileceği dolabı gösterdi.

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türk profesörler Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech ile Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının saklanabileceği dolabı gösterdi. Prof. Dr. Ceyhan, aşının eksi 70 derecelik dolaplarda saklanması gerektiğini belirterek, "Çin aşısı sıcaklığa daha dayanıklı; ancak diğer aşı sentetik biyolojik madde, düşük derece ısılarda çok çabuk bozulabiliyor" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'ye aralık ayında 5 milyon doz geleceğini açıkladığı Çin menşeli 'CoronaVac' aşısı ve Türk bilim insanları Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech ve ABD merkezli Pfizer'in geliştirdiği, koronavirüse karşı yüzde 90'dan fazla koruma sağladığı bildirilen aşının transfer süreci ve depolama koşullarına ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Prof. Dr. Ceyhan, üretilen tüm aşılarla ilgili kural olarak çalışmalar tamamlanıp, bilimsel veriler elde edildikten sonra ülkelerin ruhsat müesseselerine başvurulduğunu söyledi. Ceyhan, bu müesseselerin Türkiye'deki karşılığının Sağlık Bakanlığı'nın Ruhsat Kurulu olduğunu söyledi.

'ÇİN AŞISININ DEPOLANMASI DAHA KOLAY'Çin aşısının 'inaktif' aşı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ceyhan, "Bu aşılar çok olay üretilir. Birçok ülke şu anda inaktif aşı üretmeye çalışıyor. Ancak bunların etkinliği canlı aşı ve teknoloji ile üretilen aşılardan düşüktür. Bunların depolanması, gönderilmesi, uygulanması daha kolaydır. Genellikle sıcağa daha dayanıklıdır, ölü aşı olduğu için. Diğer taraftan Alman-Amerikan ortak yapımı olan aşıda ilk defa bir koronavirüs aşısında etkinlik rakamı telaffuz edildi. Bu aşının 1 haftalık gözleminden elde edilen sonuç, bunun en az 3 ay incelenmesi, beklenmesi lazım. Görülen o ki bu aşı daha etkin bir aşı. Fakat şöyle bir dezavantajı var; bu aşının depolanması için eksi 70 derece gerekiyor. Hiçbir ülkenin böyle bir hazırlığı yok" diye konuştu.'ÜLKELERDE EKSİ 70 DERECELİ DEPOLAR YOK'Prof. Dr. Ceyhan, "Milyonlarca kutu aşıyı depolayacağınız eksi 70 derece depolar yok ülkelerde. Bu demektir ki önce bu altyapının hazırlanması lazım, oldukça pahalı bir iş bu. Uç noktalara eksi 70 derecede göndermek daha zordur, onların sağlanması lazım, gidilecek yerlerdeki depolarda bu ortamın sağlanması lazım. Ama siz eksi 70 derecelik dolapları her yere dağıtamayacağınız için daha az merkezlerde uygulanacak demektir. Bu ciddi bir sorun, bunun aşılmasına çalışılıyor, süre çok kısa. Su çiçeği aşısında da böyle bir problem vardı; ama süre vardı ve birkaç sene içinde o aşı buzdolabında saklanabilir hale getirildi" dedi.'5-6 AYDAN ÖNCE UYGULANMASI MÜMKÜN DEĞİL'Prof. Dr. Ceyhan, bu kadar az sürede aşının getirilip, uygulanabilmesini hayal etmenin zor olduğunu belirterek, "O altyapının hazırlanıp, bu aşının uygulanması, nereden bakarsanız bakın 5-6 aydan önce olması mümkün değil. Aşılamada bir umut ışığı açısından baktığınız zaman aşılması gereken bir adım aslında. Neticesinde önce aşıyı bulacaksınız, bunun çalışmasını yapacaksınız, bu noktaya gelinmesi son derece önemli. Bundan sonra 2 önemli nokta daha var. Birincisi bireysel koruma için belli sayıda aşının yapılması. Burada halk yanlış anlıyor, bireysel aşılama başladığında ne salgın etkilenecek bundan ne aşıyı yaptıranlar maske ve mesafeden kurtulacak. Çünkü yüzde 100 etkili aşı yapmadığınız sürece ve aşıyı yaptıran kişilerin bu hastalığı taşıyıp başkalarına bulaştırmayacağını anlayana kadar herkes aşılananlar dahil maske, mesafe kuralları ile yaşayacak. Belli bir süre biz bu koruyucu önlemler ile yaşamaya devam edeceğiz" dedi. 'HASTANEMİZDE 2 TANE EKSİ 80 DERECELİK DOLAP VAR'Prof. Dr. Ceyhan, kendi hastanelerinde bazı çalışmalar için kullandıkları 2 adet eksi 80 derecelik dolap olduğunu belirterek, "Bu 2 dolaba en fazla 1000 tane aşı koyabilirsiniz. Bizim bahsettiğimiz milyonlarca kutu aşı, birçok yerde 1 tane bile yok eksi 70 derecede dolap; bunların fiyatları da yüksek. Bu aşıyı yapacaksanız başka çare yok; bu altyapının oluşturulması parasını verirseniz mümkün. Tabi birden bire eksi 70 derecelik dolabı elde edemeyebilirsiniz. Bu Amerika ve Almanya'nın ürettiği aşı sentetik bir biyolojik madde; onlar düşük derece ısılarda çok çabuk bozulabiliyor. Çok büyük merkezlerde araştırma amaçlı kullanılan dolaplar var; ama onlar aşı amaçlı kullanılmıyor, zaten başka amaçlarla doludur. Çin aşısı çok kolay saklanıyor. Diğer aşı için ön şart saklama koşulunu elde etmeniz, eksi 70 derecelik dolabınızın olması" diye konuştu.'FİYAT PROBLEMİ DE SIKINTI ÇIKARABİLİR'

Amerika'da da eksi 70 derecelik dolapların mevcut olmadığını kaydeden Prof. Dr. Ceyhan, "2 gün önce Amerika'nın en büyük hastanelerinden biri, ekonomik açıdan iyi bir hastanedir, 'Benim böyle bir imkanım yok' diye açıkladı. ABD'de de tartışılıyor ve ciddi bir sorun. Onların da bu aşıyı uygulayabilmek için kısa süre içinde bu eksi 70 derece dolapları, depoları ayarlaması lazım. Diğer Avrupa ülkelerinde de konuşuluyor. 20 dolar olacağı konuşuluyor. Çin aşısının daha ucuz olması bekleniyor; ama onunla ilgili de bir öngörü dün okudum, 30 dolar civarında diye. İlk başta bu fiyat problemi de sıkıntı çıkarabilir" dedi.

Son dakika: Koronavirüs aşısı, bu dolaplarda saklanacak
Son dakika: Koronavirüs aşısı, bu dolaplarda saklanacak
Son dakika: Koronavirüs aşısı, bu dolaplarda saklanacak
Son dakika: Koronavirüs aşısı, bu dolaplarda saklanacak
Son dakika: Koronavirüs aşısı, bu dolaplarda saklanacak
Son dakika: Koronavirüs aşısı, bu dolaplarda saklanacak

Tıp Fakültesi, Pfizer, Ceyhan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Koronavirüs aşısı, bu dolaplarda saklanacak - Son Dakika


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