Koronavirüs aşısı: Yeni jeopolitik fay hattının nedeni 'Aşı milliyetçiliği' mi olacak? - Son Dakika
BBC

Koronavirüs aşısı: Yeni jeopolitik fay hattının nedeni 'Aşı milliyetçiliği' mi olacak?

Koronavirüs salgınıyla mücadelede, en büyük umut kaynağı olacak etkin bir aşıyı bulma çalışmaları dünyanın dört bir yanında sürüyor.

Koronavirüs aşısı: Yeni jeopolitik fay hattının nedeni 'Aşı milliyetçiliği' mi olacak?, System.String[]

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en büyük umut kaynağı olacak etkin bir aşıyı bulma çalışmaları dünyanın dört bir yanında sürüyor. Bilinen 100'den fazla çalışma var ve 10'u klinik deney aşamasına geçmiş durumda.

Ancak etkin aşının bulunmasıyla birlikte, kamu sağlığı uzmanlarının "aşı milliyetçiliği" diye tanımladığı, bir başka jeopolitik mücadeleye yol açabilecek, yeni bir uluslararası yarışın başlamasından kaygı duyuluyor.

Bir koronavirüs aşısı, bu aşıyı bulup, büyük miktarlarda üreten ilk ülkeye büyük bir avantaj sağlayabilme potansiyeline sahip.

Aşı bulma ve üretme yarışını kazanan ülke, ekonomisini diğerlerinden aylar önce eski haline döndürebilecek ve daha sonra aşıyı göndereceği müttefiklerini seçerek, küresel ekonominin toparlanmasını doğrudan kendi aşı üretimine bağlayabilecek.

Hükümetlerin, topraklarında bir aşı bulunması halinde ne yapacakları net değil.

Fakat Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan habere göre, önde gelen aşı adaylarını geliştiren başlıca ilaç şirketleri, aşının etkinliği kanıtlanır kanıtlanmaz, ülkelerin tıpkı ameliyat maskeleri ve deneysel ilaçlarda olduğu gibi ihracat yasakları konulmasını bekliyor.

Farklı kıtalarda fabrikalar

Johnson & Johnson ve Moderna Inc. gibi ilaç şirketleri, üretimlerinin ulusal sınırlar içinde sıkışmasını engellemek için farklı kıtalarda fabrikalar hazırlıyor.

Geçtiğimiz haftalarda, Fransa Başbakanı Edouard Philippe, koronavirüs aşısı geliştirmesi halinde ABD pazarına öncelik vereceğini açıklayan Fransız ilaç şirketi Sanofi'ye tepki göstermişti

Philippe, herkesin aşıya erişiminin "tartışılmaz" olduğunu, açıklamayı "kabul edilemez" bulduklarını söylemiş ve aşının dünyadaki herkesin yararına olması gerektiğini vurgulamıştı.

WHO: Öncelik sağlık çalışanları olmalı

Dünya Sağlık Örgütü de (WHO) gelecekte bulunabilecek herhangi aşının öncelikle, dünya genelindeki sağlık çalışanlarına daha sonra da her yerdeki ihtiyaç sahiplerine gönderilmesi gerektiğini söylüyor.

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da "Olanlarla olmayanlar arasında bir bölünme oluşmamalı" demişti.

Ancak bu kadar çok sayıda insanın, bu kadar hızla, küresel bir düzeyde aşılanması gerektiği bir durum hiç yaşanmadı.

Medikal gözlüklerden, ultra soğuk donduruculara dek bir çok malzeme şu anda yeterli değil. Bazı aşı adaylarında da sadece az sayıda uzmanın anlayabileceği yeni teknolojiler kullanılıyor.

Avrupa Birliği liderleri, Bill ve Melinda Gates Vakfı'yla birlikte bu engelleri aşmak için 43 devlet ve hükümet başkanının katıldığı bir video konferans düzenlemiş ve 8 milyar dolarlık bir kaynak yaratılmıştı.

Ancak bu toplantıya, ABD, Hindistan ve Rusya katılmadı. Çin Başbakanı Li Keqiang'ın konuşması bekleniyordu ancak yerine katılan Çin Büyükelçisi Batılı ülkeleri koronavirüs salgını konusunda kendilerini suçladığı gerekçesiyle eleştirdi.

'Hükümetler siyaseten mecbur olacaklar'

Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'un Küresel Sağlık Programı'ndan eski WHO Genel Sekreter Yardımcısı David Heymann, "Çoğu ülke, aşı kendi ülkelerinde bulunup, üretilirse, siyaseten önce kendi halklarının yararlanmasına siyaseten mecbur olacaktır" diyor.

İnsanlar üzerinde deneme aşamasına gelen 10 aşı çalışmasının beşi Çin'de.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ülkesinin geliştireceği aşının "küresel halk sağlığı" yararına olacağını söylemişti. Ancak insanlar üzerinde denen üç aşı çalışmasını yürüten Sinopharm Grubu'nun parti sekreteri, şirketin önceliği Çin halkına ve ülke dışında çalışan ya da okuyan vatandaşlarına verileceğini söyledi.

İngiltere ve ABD'de de bu ülkelerdeki ilaç şirketlerine aşı geliştirmeleri için sağlanan fonlar benzer koşullarla verildi.

Dünyanın en büyük aşı üreticilerinden Hindistan'da da ilaç şirketleri, önce Hint vatandaşlarının aşıya ulaşabilmesi için hükümetin, tıpkı hidrosiklorokin ilacında olduğu gibi ihracat kısıtlamaları koymasını bekliyor.

ABD'de hükümet aşı geliştirmeye çalışan dört ilaç şirketine 2 milyar dolar verdi. Bu şirketlerin çoğu bunun karşılığında aşıyı ABD'de üretmeyi taahhüt etti.

'İlk sırada olmalıydık'

ABD Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu'nun eski direktörü Rich Wright, Kongre'de verdiği ifadede, neden henüz kanıtlanmamış aşılara bu kadar çok kaynak ayrıldığı sorulduğunda "İlk sırada olmalıydık ve biz de bunu yaptık" demişti.

İngiltere'de ise hükümet AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşıya en az 70 milyon sterlin verdi. 30 milyon aşının Eylül ayında üretilebileceği belirtilirken, aşıya ilk erişimin İngiliz vatandaşlarına verilmesi bekleniyor.

Geçen ay da Trump yönetimi, ABD için 300 milyon doz üretilmesi adına şirkete 1,2 milyar dolar verilebileceğini açıkladı.

Koronavirüs aşısı projelerini destekleyen ve kar amacı gütmeyen Osla merkezli Salgına Hazırlık İnnavosyonları Koalisyonu'nun Genel Başkanı Richard Hatchett, "Her aşı üreticisi, bulunduğu ülkeye karşı bir zorunluluk duyacak. Aşı üretimin kendi halkına yöneltmeye çalışabilecek tek ülke ABD değil, bu küresel bir olgu" diyor.





Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 09:42 

Son Dakika Dünya Koronavirüs aşısı: Yeni jeopolitik fay hattının nedeni 'Aşı milliyetçiliği' mi olacak? - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti ABD'de "siyahi ırkçılık" bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor ABD Başkanı Trump "Kapatırım" dediği Twitter'dan yeni tweet attı ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti Hastanenin kapısında 3 aydır böyle bekliyor! Sebebi yürek yaktı ABD'de polis şimdi de siyahi bir kadını yumrukladı ABD ayakta! Polisin bir vatandaşı boğarak öldürmesi, halkı sokaklara döktü Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı         
00:17
Son Dakika: 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak Son Dakika: 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak         
00:10
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu         
00:08
Birçok ilde görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır Birçok ilde görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır         
23:57
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi         
23:47
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi         
23:31
Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi         
23:21
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor         
23:21
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı         
23:07
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı         
22:44
Su isteme bahanesiyle kapıyı açtıran hırsız, yaşlı kadını darp edip parasını çaldı Su isteme bahanesiyle kapıyı açtıran hırsız, yaşlı kadını darp edip parasını çaldı         
22:44
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi         
22:15
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor         
22:12
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı         
22:10
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız         
21:31
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı         
21:29
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız         
21:28
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var         
21:15
Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek         
20:50
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı         
20:50
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı         
20:38
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi         
20:23
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak         
20:20
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir         
19:50
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu         
19:33
Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti         
19:24
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu         
19:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk cinayetidir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk cinayetidir         
19:21
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı         
19:11
Sokağa çıkma yasağına rağmen bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı Sokağa çıkma yasağına rağmen bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı         
19:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2020 03:52:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs aşısı: Yeni jeopolitik fay hattının nedeni 'Aşı milliyetçiliği' mi olacak? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]