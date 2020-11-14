Koronavirüs: İngiltere'de vaka sayılarının artışında yavaşlama tespit edildi - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: İngiltere'de vaka sayılarının artışında yavaşlama tespit edildi

14.11.2020 00:12
Koronavirüs: İngiltere'de vaka sayılarının artışında yavaşlama tespit edildi, System.String[]

İngiltere'de koronavirüs önlemleri kapsamında kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilk haftasını geride bırakırken, salgının yayılma ivmesinde düşüş kaydedildi.

İngiltere'de koronavirüs önlemleri kapsamında kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilk haftasını geride bırakırken, salgının yayılma ivmesinde düşüş kaydedildi. Ancak bilim insanları salgının büyümeye devam ettiği uyarısını yapıyor.

Bir kişinin virüsü kaç kişiye bulaştırdığını gösteren R sayısı, bugün yayımlanan verilere göre 1,0 ile 1,2 aralığında hesaplandı. Bu oran geçen hafta 1,1 - 1,3 olarak belirlenmişti.

İngiltere'de salgının bahar aylarındaki ilk dalgasından sonra ikinci kez "kısmi kapanma" ilan edilmişti. Bu kapsamda, 5 Kasım'dan başlayarak 2 Aralık'a kadar temel ihtiyaçlara yönelik olmayan dükkanlar, barlar ve restoranlar faaliyetlerine ara vermişti.

Salgının yayılma hızındaki yavaşlama sınırlı da olsa, yaklaşan Noel'de ailelerin bir araya gelebilmesi için kısıtlamaların hafifletilmesi adına ümit veren bir veri olarak yorumlanıyor.

Hükümetin bilimsel tavsiye grubu (SAGE) üyelerine göre koronavirüs salgınıyla ilgili tehlike düzeyi hala "çok yüksek" olarak görülmeli. Bilim insanları, R sayısının 1'in üzerinde kaldığı sürenin artmasıyla hastanelere yönelik talebin ve ölüm oranlarının yüksek seyredebileceği uyarısında bulunuyor.

İngiltere'nin kuzeyinde yer alan Manchester ve Liverpool gibi kentlerde salgının yayılma düzeyi bir süredir çok yüksek seyrediyordu ve 5 Kasım'dan önce de bu kentlerde önlemler sıkılaştırılmıştı. Bilim insanları, geçen sürenin ardından bu kentlerde R sayısının 0,9 ile 1,1 düzeylerine gerilediğini belirledi.





En çok 'pozitif' oran ortaokul ve lise öğrencilerinde

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu'nun (ONS) verileri de SAGE'nin bulgularıyla örtüşüyor. Buna göre, İngiltere'de koronavirüse yakalanan kişi sayısı artmaya devam etse de, salgının yayılma hızında düşüş var.

ONS verilerine göre koronavirüs testlerinin en yüksek oranda pozitif sonuç verdiği kesim, ortaokul ve lise öğrencileri. Öğretmen sendikaları bu nedenle, okullarda virüsün yayılmasını önlemek için daha çok önlem alınması çağrısında bulunuyor.

Daha çok personel istihdam edilmesini talep eden öğretmenler, bu yolla sınıflardaki mevcudu düşürmeyi öneriyor.

İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 301 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, koronavirüs bağlantılı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı 376 olarak belirlendi. Ülkede bir gün içerisinde 350 binin üzerinde test yapılıyor.

Ülkede şimdiye kadar koronavirüse yakalananların sayısı 1 milyon 317 bin 496. Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise toplamda 51 bin 304'e ulaştı.

Koronavirüs: İngiltere'de vaka sayılarının artışında yavaşlama tespit edildi

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Son Dakika Dünya Koronavirüs: İngiltere'de vaka sayılarının artışında yavaşlama tespit edildi - Son Dakika Dünya

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