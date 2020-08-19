Koronavirüs: İspanya'da beş bölgede sigara yasağı uygulamaya konuldu - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: İspanya'da beş bölgede sigara yasağı uygulamaya konuldu

İspanya'da beş büyük bölgede Covid 19 bulaşma riski nedeniyle topluluk içinde sigara içinde sigara içmek yasaklandı.

Koronavirüs: İspanya'da beş bölgede sigara yasağı uygulamaya konuldu, System.String[]

İspanya'da beş büyük bölgede Covid 19 bulaşma riski nedeniyle topluluk içinde sigara içinde sigara içmek yasaklandı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Galiçya'nın başını çektiği yasak, aralarında Endülüs'ün de olduğu dört bölge tarafından daha uygulamaya konuldu.

İspanya Sağlık Bakanlığı, sigara tüketimi ile koronavirüs riskinin artmasına ilişkin bir rapor yayınlamıştı.

Sigara yasağı iki metre aralık bulunmayan durumlarda uygulamaya konulacak.

Buna göre, sigara dumanının dışa bırakılması sırasında havaya yayılan mikroskobik damlacıklar, koronavirüs bulaşma riski oluşturuyor.

Covid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında olan İspanya'da vaka sayıları Haziran ayında günlük 150'lere kadar gerilemişti. Ancak sayılar Ağustos ayında yine 1500'lerin üzerine çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 19 Ağustos itibariyle ülkede 28 bin 617 kişi hayatını kaybetti.

Sigara yasağına sebep olan diğer sebepler

İspanya Sağlık Bakanlığı raporuna göre, sigara tüketimi sırasında maskenin elle dokunarak çıkartması ve takılması hallerinde de bulaş riski artıyor.

Rapor aynı zamanda sigara kullanımının, vücudun virüsle mücadele gücünü zayıflatmasına da atıf yapıyor.





'Olağanüstü bir durum ile karşı karşıyayız'

Galiçya özerk bölgesinin Başkanı olan Alberto Nunez Feijoo, "İnsanlarla sosyal mesafe olmadan sigara tüketimi, bulaşma riskini çok artırıyor" dedi.

Bölgedeki resmi sağlık yetkililerinden biri olan Alberto Fernández Villar da El Pais gazetesine, "Biliyoruz, sigara tiryakilerini kızdıracak bir adım bu ama olağanüstü bir durum ile karşı karşıyayız" dedi.

Başkent Madrid'in de içinde bulunduğu ülkedeki diğer bölgelerin de benzer bir adım atması bekleniyor.

Ülkenin başkentinde bu hafta sonu, sigara yasağı dahil alınan son önlemler, kalabalık bir grup tarafından protesto edilmişti.

Benzer önlemler başka ülkelerde de alındı. Güney Afrika'da tütün satışı Mart ayının sonunda yasaklandı.

Uzmanlar sigara kullanımının, hastalığın solunum yolu enfeksiyonuna dönüşme riskini artırdığını değerlendiriyor.

Koronavirüs, İspanya, Sağlık, Son Dakika
BBC

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 16:12

Son Dakika Sağlık Koronavirüs: İspanya'da beş bölgede sigara yasağı uygulamaya konuldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un Ayasofya işlemeli forması Türk taraftarlarının tepkisini çekti Tüpraş "dövizden para kazanmaya çalıştığı" iddiasını yalanladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan Musa Orhan, görevinden uzaklaştırıldı Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 23 can kaybı, 1303 yeni vaka tespit edildi Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu Son Dakika: HES uygulamasına riskli alan özelliği getirildi Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı Sokak ortasında saldırganlar, bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı, Lille'e transfer oldu Medipol Başakşehir, sözleşmesi biten Gökhan İnler ile yollarını ayırdı Denizden dönen baba kızı feci kaza ayırdı! Vince çarpan otomobil hurdaya döndü
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti         
18:07
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti         
17:58
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok         
16:53
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında         
15:48
Şevval Sam'dan sevgilisine şiddet uygulayan Ozan Güven'e tepki: Aynı filmde oynamam Şevval Sam'dan sevgilisine şiddet uygulayan Ozan Güven'e tepki: Aynı filmde oynamam         
15:41
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu         
15:26
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi         
15:07
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü         
14:59
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi         
14:36
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu         
14:23
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
13:46
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu         
13:38
Büyükçekmece'deki bir kafede tuvalete girmek 10 lira Büyükçekmece'deki bir kafede tuvalete girmek 10 lira         
13:18
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı         
13:12
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor         
12:31
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi         
12:07
Ek ödeme oranı yükseltilirse emekli maaşlarında 382 liraya varan artış yaşanacak Ek ödeme oranı yükseltilirse emekli maaşlarında 382 liraya varan artış yaşanacak         
11:54
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü         
11:46
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü         
11:38
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı         
10:59
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak         
10:48
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu         
10:43
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor         
10:24
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı         
10:07
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak         
09:53
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar         
09:53
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor         
09:26
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı         
09:21
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi         
09:10
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi         
07:50
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti         
03:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2020 22:30:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs: İspanya'da beş bölgede sigara yasağı uygulamaya konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei