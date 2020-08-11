Koronavirüs karantinasında olması gereken aile tatile giderken jandarmaya yakalandı - Son Dakika

Vaka sayılarının arttığı ülkemizde koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı bir kez daha görüldü. Koronavirüs taşıdığı belirlenen ve karantina altına alınan 4 kişilik aile tatil yoluna jandarmaya yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyü Velika Köprüsü mevkisinde trafik ve asayiş kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu. Kontrollerde aynı aileden D.A, S.A, S.A. ve S.A'nın, Kovid-19 tanısı sebebiyle karantinada olmaları gerektiği tespit edildi. 112 Acil Servis ekipleri, 4 kişiyi karantinaya alınmak üzere Demirköy Devlet Hastanesine götürdü.

TATİLE GİDİYORLARDI

Hastanede tedavilerine başlanılan ailenin İstanbul'da yaşadığı ve tatil için Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesine gittiği öğrenildi. Aile bireyleri hakkında adli işlem başlatıldı.