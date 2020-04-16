KORONAVİRÜS NEDENİYLE ZEKERİYAKÖY'DE KİRALIK EŞYALI EVLERE TALEP ARTTI - Son Dakika
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KORONAVİRÜS NEDENİYLE ZEKERİYAKÖY'DE KİRALIK EŞYALI EVLERE TALEP ARTTI

7 saat önce

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ZEKERİYAKÖY'DE KİRALIK EŞYALI EVLERE TALEP ARTTI (Havadan görüntülerle)Haber Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Zeki GÜNAL - İSTANBUL, (DHA)Koronavirüs salgınıyla birlikte bazı vatandaşlar kalabalığın olmadığı sakin bölgelerde eşyalı evler kiralamaya başladı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ZEKERİYAKÖY'DE KİRALIK EŞYALI EVLERE TALEP ARTTI (Havadan görüntülerle)

Haber Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Zeki GÜNAL - İSTANBUL, (DHA)

Koronavirüs salgınıyla birlikte bazı vatandaşlar kalabalığın olmadığı sakin bölgelerde eşyalı evler kiralamaya başladı. Sarıyer Zekeriyaköy'de son bir ayda çok sayıda eşyalı villa tarzı ev kiralanırken, ev sayısının az olduğu ancak talebin her geçen gün artmaya devam ettiği belirtiliyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken İstanbul'un farklı ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşlar kalabalığın olmadığı, bölgelerde yaşamaya başladı. Özellikle evde kal çağrıları sonrası evinden çalışan ve kendini izole etmek isteyen pek çok kişi sakin bölgelerde eşyalı ev kiralıyor. İstanbul'da o yerlerinde başında Sarıyer Zekeriyaköy geliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklandığı 11 Mart'tan bu yana çok sayıda vatandaş Sarıyer Zekeriyaköy'de eşyalı villa tarzı ev kiraladı. Ev sayısının az olduğu ancak talebin yüksek olduğu ifade edilirken, kira fiyatları 5 bin ile 30 bin TL arasında değişiyor.

MİNİMUM BİR YILLIK KİRALAMA SÖZ KONUSU

Koronavirüs sonrasında ev kiralamada artış meydana geldi diyen gayrimenkul danışmanı Sedat Ünal, şunları söyledi Bu kısa dönem içerisinde birçok emlakçı ev veriyor. Genellikle gelen müşteriler eşyalı ev istiyorlar. Üç veya altı aylık ev kiralamamız olmadığı için minimum bir yıllık kiralama söz konusu. Bu koronavirüs bir, iki, üç veya altı ay sürecek mi, önümüzü göremediğimiz için şimdi insanlar bir yıllık buraya gelip bu hayatı yaşamak istiyor. Bunu yaşadıktan sonra da burada ev satın alabilirler. Zekeriyaköy'de burada yaşayan kişiler evini bırakıp güneye gidiyorlar. Onlar da kendilerine göre izole hayatlarını orada yaşıyorlar. İşte o zaman eşyalı evler meydana çıkıyor. Yoksa kimse burada otururken kendi evini eşyalı olarak vermiyor. Eşyalı ev sayısı az. Hem havuzlu hem site içerisinde ev bulmak daha zor. Ama müşteri istiyor. Böyle evler var mı Evet var. Sayısı az. Talep fazla. Talep fazla olunca da fiyat yüksek oluyor. Müşteriler kiraların yüksek olmasından rahatsız.

KİRALAR 5 BİN İLE 30 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Ev kiralamak için farklı ilçelerden arayan vatandaşların olduğunu söyleyen gayrimenkul danışmanı Sedat Ünal, Genellikle Florya, Halkalı, Nişantaşı, Ataşehir gelenler, arayanlar oluyor. Havuzlu, site içerisinde eşyalı bir ev isteniyorsa kiralar 15 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiyor. Bazı lüks evler var. Onlar 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Site içerisinde bahçeli, havuzu olmayan evler 5 bin TL ile 10 bin TL arasında kiralanıyor ifadelerini kullandı.

BU DÖNEMDE ÇOK FAZLA TALEP VAR

Yıllardır Zekeriyaköy'de yaşayan Mikail Yağcı, Koronavirüs öncesi kiralarda bir düşüş vardı. Bu dönemde çok fazla talep var. Burası çok rahat. Kimse yok. Kurallara da uymaya çalışıyoruz. Son dönemde bir artış var şeklinde konuştu. Melahat Yağcı, Burada bazı evler yazlık gibi kullanılıyor. Son dönemde bir çoğunun dolduğunu öğreniyoruz. Şehirden buraya oturmaya gelen komşularımız var diye konuştu.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ZEKERİYAKÖY'DE KİRALIK EŞYALI EVLERE TALEP ARTTI

Koronavirüs, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 04:11 Kaynak: DHA

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