Koronavirüs: Sabun, neden jellerden daha etkili? - Son Dakika
BBC
Son Dakika Teknoloji Koronavirüs: Sabun, neden jellerden daha etkili? - Son Dakika

Koronavirüs: Sabun, neden jellerden daha etkili?

7 saat önce

Koronavirüs salgınıyla mücadelede, en sık duyduğumuz tavsiye ellerin sabunlu suyla sık sık yıkanması. Pekeki, bunun ardında ne tür bilimsel gerekçeler var ve sabun neden herkesin bugünlerde bulmaya çalıştığı dezenfektan jellerden daha etkili?

Koronavirüs: Sabun, neden jellerden daha etkili?, System.String[]

Koronavirüs salgınıyla mücadelede, en çok tekrarlanan, en sık duyduğumuz tavsiye ellerin sabunlu suyla sık sık yıkanması. Peki, bu tavsiyenin bu kadar çok dile getirilmesi neye dayanıyor? Ardında ne tür bilimsel gerekçeler var ve sabun neden herkesin bugünlerde bulmaya çalıştığı dezenfektan jellerden daha etkili?

Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi'nden, kimya profesörü Pall Thordarson Guardian gazetesine yazdığı makalede, neden sabunla el yıkamanın, dezenfektan jellerden daha etkili olduğunu anlattı;

Virüsler vücut dışında saatlerce, hatta günlerce aktif olabilir. Alkol içeren dezenfektanlar, sıvılar, ıslak mendiller, jel ve kremler virüslerden kurtulmakta kullanışlı, ancak hiçbiri normal sabun kadar iyi değil.

Yukarıda bahsettiğim bilgiyi Twitter'da paylaştığımda dünya çapına yayıldı.

Neden olduğunu çözdüm sanırım. Sağlık yetkilileri bize iki mesaj veriyorlar. Biri, virüsü kaptığınızda bundan kurtulmak ya da öldürmek için bir ilaç olmadığı. Diğeri de virüsün yayılmasını engellememiz için ellerimizi yıkamamız gerektiği. Kulağa tuhaf geliyor. Milyon dolar verseniz bile koronavirüsü alt edecek için bir ilaç elde alamazsınız. Ama büyükannenizin sabunu kalıbı virüsü öldürüyor.

'İskambil kağıdından evler gibi'

O zaman neden sabun Sars-CoV-2, Koronavirüs ve diğer virüs türlerinde bu kadar iyi işe yarıyor? Özetle, kendiliğinden bir araya gelen bir nano-parçacık olan virüste en zayıf bağın iki tabakalı lipitler (yağ) olması. Sabun yağ zarlarını çözer ve virüs iskambil kağıdından yapılmış evler gibi bir kart destesi dağılıp, ölür veya bir başka deyişle virüsler gerçek manada canlı olmadıklarından, etkisiz hale gelirler.

Kısmen daha uzun açıklaması ise, çoğu virüsün 3 adet yapı taşına sahip olmaları; Ribonükleik Asit (RNA), protein ve lipitler. Virüs bulaşmış hücre, bu yapı taşlarından çokça üretir ve sonra kendi kendine bunları virüs oluşturmak için bir araya toplar.

Kritik nokta, bu yapı taşlarını bir arada tutacak kadar güçlü ortak bağların olmaması. Bu da, bunları ayırmak için mutlaka ağır kimyasallar kullanmanız gerekmediği anlamına geliyor.

Enfekte olmuş bir hücre öldüğünde, tüm yeni oluşan virüsler kaçar ve diğer hücrelere bulaşırlar. Bazıları da akciğerlerin hava yoluna gider.

Öksürdüğünüzde ya da özellikle hapşırdığınızda küçük virüs parçacıkları 10 metreye kadar uçabilir, daha büyük olanları ise asıl koronavirüs taşıyıcısı olarak düşünülüyor ve bunlar en fazla 2 metre uzağa ulaşabiliyor.

Bu ufak parçacıklar yüzeylere düşüp, çabuk kurusalar da virüsler faal olmaya devam eder.

İnsan cildi virüsün yerleşmesi için ideal bir yerdir. "Organiktir" ve cilt yüzeyindeki proteinler ve yağ asitleri virüsle etkileşime girer.

Diyelim ki virüs bulunan çelik bir yüzeye dokundunuz virüs elinize geçecek ve elinizle yüzünüze, özellikle gözlerinize, burnunuza ya da ağzınıza dokunduğunuzda, size de bulaşacak.





İki ila beş dakikada bir yüzümüze dokunuyoruz

Her insanın ortalama iki ila beş dakikada bir yüzüne dokunduğu anlaşılıyor.

Virüsü yalnızca suyla temizleyip, atmak mümkün, ancak tek başına su, cilt ve virüs arasındaki uhu kadar güçlü bağ ile mücadele etmekte yeterli değil. Yani tek başına su yetmiyor.

Öte yandan sabunlu su ise tamamen farklı bir şey. Sabunda amfifil diye bilinen yağ benzeri maddeler bulunur. Bunlar, yapısal olarak virüs zarındaki lipitleri andırır. Sabun molekülleri, virüs zarı içindeki lipitlerle mücadele eder. Sabun normal kiri de, aşağı yukarı bu şekilde temizler.





Sabun, virüs ve cilt arasındaki yapışkanı değil, virüsteki RNA, lipitler ve proteinleri bir arada tutan, ayakkabılardaki yapıştırıcılara benzeyen etkileşimleri de gevşetir.

Alkol bazlı ürünler ki dezenfektanların çoğu da böyledir, yüksek oranda alkol solüsyonları (genellikle %60-80 etil alkol) içerir ve virüsleri benzer biçimde öldürür. Ama sabun bunlardan daha iyidir, çünkü tek ihtiyacınız olan az miktarda sabunlu su ile ellerinizi kaplayıp kolayca ovarak temizlemek. Öte yandan, virüsü kısa süreliğine etil kelimenin tam anlamıyla alkole bulasanız bile, ele jel sürmek veya ıslak mendil kullanmak, ellerinizin tamamını yeterince ıslatıp, temizlediğinizi garanti etmez.

Yani, en iyisi sabun ama yakınınızda olmadığında, lütfen alkol bazlı dezenfektanları kullanın.

Koronavirüs, Teknoloji, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'de 'Pes' dedirten görüntüler bugün çekildi Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'de 'Pes' dedirten görüntüler bugün çekildi         
16:51
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor         
15:14
Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı         
14:42
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddialarını yalanladı Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddialarını yalanladı         
14:17
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti         
14:07
Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor         
14:00
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı         
13:37
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur         
13:08
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
12:57
30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu 30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu         
12:40
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı         
12:21
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı         
10:23
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 23:44:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs: Sabun, neden jellerden daha etkili? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]