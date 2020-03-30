Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir - Son Dakika

Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir

23 dakika önce

Kısa sürede dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de 131 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili 'süper yayıcı' tehlikesi ortaya çıktı. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Esin Yalçınkaya, bir 'süper yayıcı'nın virüsü 600 kişiye virüs bulaştırabileceğini söyledi.

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Esin Yalçınkaya, yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalananların yüzde 80'inin hastalığı ayakta atlabilen, test sonuçları negatif çıkan ve hastalık geçirdiklerinin de farkında olmayan süper yayıcılar olduklarını söyledi.

"KORONAVİRÜS BULAŞANLARIN YÜZDE 80'İ ENFEKSİYONU AYAKTA ATLATABİLİR"

Yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda ciddi komplikasyonlara yol açan koronavirüsü asıl yayanların, gençler ve sağlıklı kişiler olduğunun altını çizen Yalçınkaya, "Yapılan araştırmalara göre koronavirüs bulaşan kişilerin yaklaşık yüzde 80'i enfeksiyonu ayakta atlatabilmekteler ve hastalık geçirdiklerinin farkında değiller. Bu nedenle günlük hayatlarını sürdürmeye ve virüsü hızla yaymaya devam etmektedirler" dedi.

"BİR SÜPER YAYICI, YÜZLERCE KİŞİYE BULAŞTIRABİLİR"

Doç. Dr. Yalçınkaya, süper bulaştırıcılarla ilgili asıl endişe verici durumun hastalığı geçirdiklerinin farkında olmamalarından kaynaklandığını vurgulayarak, "Virüsü alan bazı kişilere test yapılsa dahi, kuluçka döneminde sonuçlar negatif çıkabiliyor. Kuluçka döneminde henüz belirti vermeyen ve durumun farkında olmayan bu kişiler risk unsuru. Aynı şekilde, bağışıklık sistemleri güçlü kişiler de hiç farkında olmadan hastalığı atlatabilmektedir." diye konuştu.

"600 KİŞİYE BULAŞTIRABİLİR"

Koronavirüs belirtisi vermeyen kişilerin enfeksiyonu çevresine, çevresindeki kişilerin de başkalarına bulaştırmaya devam etmesi nedeniyle salgının katlanarak arttığını ifade eden Yalçınkaya, şu bilgileri paylaştı:

"Yapılan araştırmalara göre bu şekilde bir süper yayıcının, 600 kişiye virüs bulaştırabildiği saptanmıştır. Koronavirüs salgınında hastaneye başvurmasına rağmen test yapılmayan İtalya'nın bir numaralı hastası Mattia ile Kore'de test yaptırmayı kabul etmeyen 31'nci hasta 'süper yayıcılara' verilecek en çarpıcı örneklerdir. Her iki hasta da hastaneye yatırılana dek yüzlerce kişiye virüsü bulaştırmıştır"

Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir
Doç. Dr. Esin Yalçınkaya

"14 GÜNLÜK KARANTİNANIN AMACI KULUÇKA SÜRESİ"

Doç. Dr. Esin Yalçınkaya, hastalığın semptomları görülmeye başladığında test sonuçlarının da pozitif çıktığını ve bulaşıcılığın arttığını bildirdi. Doç. Dr. Yalçınkaya, hastalığın belirti vermediği dönemde gözden kaçan ve karantina uygulanmayan vakaların görece olarak daha bulaştırıcı olduğunu aktararak, "Hastalık bu dönemde daha az bulaşıcı olmasına rağmen daha çok kişiye bulaştırabiliyorlar. Virüsün kuluçka süresi 2 ile 14 gün arasında değişmektedir. Koronavirüs görülen bir ülkeden dönen kişilerin, yakınlarıyla birlikte 14 gün süreyle karantina altına alınmasının nedeni bu kuluçka süresidir" ifadelerini kullandı.

Asemptomatik yani belirti vermeden hastalığı geçiren kişilerin tespitinin, daha fazla test yapmaktan geçtiğini vurgulayan Yalçınkaya, şu uyarılarda bulundu:

"Bu kişilerde testlerin önce negatif, sonraki tekrarlarda ise pozitif çıkması da söz konusu olabilir. İlk aşamada testin negatif çıkmasının bir nedeni hastalığın kuluçka evresinde olması, diğer bir nedeni asemptomatik kişilere tarama amaçlı hızlı test kitinin uygulanmasıdır. Hızlı test kitinin güvenirliği yüksektir ancak 'altın standart' olarak kabul edilen en güvenilir yöntem PCR yöntemidir. PCR testi daha uzun sürede sonuç vermekte ve taramalarda değil, şüpheli kişilerde uygulanmaktadır. Testlerle ilgili böyle bir süreç söz konusu iken salgınla mücadelede yapılacak en doğru şey, her bireyin kendisi virüs taşıyormuş gibi davranmasıdır"

Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir
Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi

Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:01 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi İstanbul'da polisten Arapça 'evde kalın' anonsu Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi         
17:03
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı         
17:01
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu         
16:56
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi         
16:49
UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek         
16:44
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi         
16:33
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi         
16:29
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadın metroda panolara tükürdü Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadın metroda panolara tükürdü         
16:28
İletişim Başkanı Altun sokağa çıkma yasağı hakkında konuştu: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz İletişim Başkanı Altun sokağa çıkma yasağı hakkında konuştu: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz         
16:22
İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
16:05
Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti         
15:51
Böyle karantina görülmedi! Tayland Kralı 20 kadınla birlikte otel kapattı Böyle karantina görülmedi! Tayland Kralı 20 kadınla birlikte otel kapattı         
15:47
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı         
15:36
2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak         
15:26
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi         
15:21
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı         
15:15
Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti         
15:10
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi         
15:06
Kardeşler birbirine girdi! Hadise'den sonra kız kardeşi de ablasını veto etti Kardeşler birbirine girdi! Hadise'den sonra kız kardeşi de ablasını veto etti         
15:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak         
14:59
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi         
14:59
Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı         
14:54
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor         
14:52
Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı         
14:49
Behzat Uygur, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan annesiyle camda hasret giderdi Behzat Uygur, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan annesiyle camda hasret giderdi         
14:37
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu         
14:32
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi         
14:20
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi         
14:12
Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor         
14:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2020 17:24:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]