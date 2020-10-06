Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak - Son Dakika
BBC

Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak

Bebek sahibi olan ailelere mevcutta 10 bin dolara kadar yardımda bulunan Singapur, doğum oranını artırmak için salgın döneminde çocuk yapanlara bir seferlik ek ödeme yapacak.

Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak, System.String[]

Singapur hükümeti, koronavirüs salgını döneminde çiftleri bebek sahibi olmaya özendirmek için yeni bir teşvik programı başlatma kararı aldı. Program kapsamında bebek sahibi olacak çiftlere çocuk başına 10 bin dolara (yaklaşık 78 bin TL) kadara çıkan mevcut yardımlara ek olarak bir seferlik ödeme yapılacak.

DOĞUM ORANINI YÜKSELTMEKTE ZORLANIYOR

Yaklaşık 5,6 milyon nüfuslu Singapur, dünyada doğum oranının en düşük olduğu ülkelerden biri. Singapur, büyük teşviklere rağmen onlarca yıldır, doğum oranını yükseltmekte zorlanıyor. Ülkede birçok çiftin geçim zorluğu ve salgındaki işten çıkarmalar nedeniyle bebek sahibi olmaktan kaçındığı belirtiliyor. Singapur'un komşuları Endonezya ve Filipinler'de ise koranavirüs salgını sırasında hamileliklerde çok büyük bir artış yaşanması bekleniyor.

"AİLELER SALGIN NEDENİYLE PLANLARINI ERTELİYOR"

Teşvik programı Başbakan Yardımcısı Heng Swee Keat tarafından açıklandı. Ödenecek miktar ve ödemenin nasıl yapılacağının daha sonra belirleneceğini belirten Heng, "Bize ulaşan bilgiler, Covid-19 salgını nedeniyle ailelerin bebek sahibi olma planlarını ertelediğini gösteriyor" dedi.

Singapur'da mevcut bebek yardımı birinci ve ikinci çocuklar için 8'er bin dolar. Üçüncü ve sonraki çocuklarda bu miktar 10 bin dolara çıkıyor. Hükümetin açıkladığı verilere göre ülkede kadın başına doğum oranı 1,14. Ülkede doğurganlık oranı 2018'de son sekiz yılın en düşük düzeyine gerilemişti. Birçok Asya ülkesinde de benzer bir durum yaşanıyor ve oranların salgın nedeniyle düşmesinden endişe ediliyor.

Çin, tek çocuk politikasını esnetmesine karşın ülkedeki doğum oranı yetmiş yılın en düşük seviyesine inmişti.

FİLİPİNLER'DE İSTENMEYEN HAMİLELİKLERDE YÜZDE 42'LİK ARTIŞ

Fakat Singapur'un bazı komşuları tersi bir sorunla karşı karşıya. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Filipinler'de, Covid-19 kısıtlamalarının yıl sonuna kadar sürmesi halinde planlanmamış hamileliklerin oranının yaklaşık yüzde 42 artarak 2,6 milyona çıkabileceğini açıkladı. Filipinler'deki BM Nüfus Fonu Sözcüsü Aimee Santos, bu beklenti için "Sayılar, başlı başına bir salgın" dedi.

108 milyon nüfuslu Filipinler, Güney Doğu Asya'nın en kalabalık ikinci ülkesi. Ülkede şimdiye kadar 307 bin koronavirüs vakası açıklandı.

Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak

Koronavirüs, Filipinler, Singapur, Doğum, Sağlık, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 12:42

Son Dakika Ekonomi Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak - Son Dakika Ekonomi

BBC
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