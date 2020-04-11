Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçeler arası seyahat yasağı devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçeler arası seyahat yasağı devam ediyor - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçeler arası seyahat yasağı devam ediyor

6 saat önce

Karadeniz Bölgesi'nde, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Kastamonu, Sinop ve Çankırı illerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Karadeniz Bölgesi'nde, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Kastamonu, Sinop ve Çankırı illerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yılport Samsunspor Kulüp Müdürü Soner Soykan, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına moral ziyareti gerçekleştirdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanları ile görüşen Soykan, tüm çalışanlara 55 numaralı Samsunspor forması hediye etti.

Soykan, sağlık personelinin her türlü riski göze alarak çalıştığını belirterek, vatandaşlara evde kalın çağrısında bulundu.

Atakum Belediyesi ekipleri ise sokak hayvanlarının aç kalmaması için mamamatik cihazlarını düzenli olarak dezenfekte ediyor, mama ve su haznelerini dolduruyor.

Atakum Belediyesi, sokak hayvanlarının aç kalmaması için mamamatik cihazları, belediye ekiplerince düzenli olarak dezenfekte ediliyor, mama ve su hazneleri dolduruluyor.

Uygulama sırasında kendi sağlıklarını korumak için koruyucu kıyafetler kullanan ekipler, mamamatiklerde sırt pompasından aktarılan özel solüsyon ile dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Cihazların mama ve su haznelerinin yanı sıra iç ve dış bölümleri de olası virüs tehlikesine karşı temizlendi.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sokakları yıkama işlemi yaptı.

Bu arada vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımları sürüyor.

Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını temin ederek evlerine bırakıyor.

Kastamonu

Kastamonu Belediyesi tarafından Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, pazar yerlerine maske ve eldivenlerin atılması için özel kovalar ile el dezenfektan stantları kurulduğu belirtilerek, "Lütfen duyarlı davranalım, maske ve eldivenlerimizi ağzı kapalı kovalara atalım. Ellerimizi dezenfekte etmeyi unutmayalım. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım." ifadeleri kullanıldı.

Sinop

Sinop'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Valilikçe alınan ilçeler arası seyahat yasağı devam ediyor.

Alınan karar gereği emniyet ve jandarma ekiplerince ilçelerin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Ekipler izni bulunmayan yaya ve araçların geçişlerine izin vermiyor.

İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin ile İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, kontrol noktalarında denetimler yaparak çalışmaları inceledi.

Kentte ayrıca 14 köyde başlatılan karantina uygulaması da sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komanda birlikleri, köylerin giriş ve çıkışlarında 24 saat görev yapıyor. Komandolar söz konusu köylere giriş ve çıkışa izin vermiyor.

Çankırı

Çankırı'da TOBB Fen Lisesi tarafından 3D yazıcılarla üretilen siperliklerin ilk teslimatı İl Sağlık Müdürlüğüne yapıldı.

Okul Müdürü Nazır Şahin, ilk etapta 100 maskenin teslim edildiğini belirterek, "Sağlık personelimizin büyük ciddiyetle yürüttüğü bu mücadeleye biz de katkı sağlamak adına özellikle sağlık çalışanları için büyük önem taşıyan yüz koruyucu siperlik üretimine başladık. İhtiyacı olan tüm sağlık çalışanlarımıza siperlik maske ulaştıracağız." dedi.

Amasya

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşlara ve esnafa belediyenin ürettiği maskelerden dağıttı.

Sarı, Kocacık Çarşısı'nda esnaf ve vatandaşlara maske dağıtarak, kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Bir milyon maske hedefiyle üretime başladıklarını belirten Sarı, "Şehrimiz insanına toplamda 100 bin maske dağıtmış olduk. Virüs belasını aldığımız tedbirler ile hep birlikte yeneceğimizi düşünüyorum. Halkımızın bu süreçte evinde kalarak bizlere yardımcı olmalarını istiyorum. Bizler sizler için sokaktayız ve bu süreçte sizleri maskesiz bırakmayacağımızı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Çorum

Çorum'da belediye ekipleri, salgına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin çeşitli noktalarında cadde ve sokakları yıkayan ekipler, iş yerlerini dezenfekte etmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "Caddeleri dolduracağımız o gün, her yer pırıl pırıl olacak. Uğur Mumcu, Emek ve Mutlu caddelerini de sirkeli köpüklü sularla yıkadık ve dezenfekte ettik. Yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentte evden çıkamayanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanmaya devam ediliyor.

Bu arada polis ekipleri, yoğunluk oluşan bazı semt pazarlarında maske ve eldivensiz alışveriş yapılmaması konusunda denetim yapıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçeler arası seyahat yasağı devam ediyor

Samsun, Amasya, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:16 Kaynak: AA

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