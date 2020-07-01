Koronavirüs testi pozitif olan yolcu otobüsten indirildi - Son Dakika

Koronavirüs testi pozitif olan yolcu otobüsten indirildi

SİVAS'ta yolcu otobüsünde seyahat eden ve daha önce yapılan koronavirüs testi sistemde pozitif görünen Ş.D. (65) ekipleri alarma geçirdi. Bir süre uygulama noktasında bekletilen Ş.D. hastaneye götürülerek gözlem altına alındı. Yoluna devam eden otobüste bulunanlar ise İstanbul'da gözlem altına alınacak.

Olay, Sivas- Erzincan karayolu Seyfebeli mevkisi uygulama noktasında yaşandı. Doğanşar ilçesinden İstanbul'a giden N.B. yönetimindeki 34 LM 7444 plakalı otobüs uygulama noktasında durduruldu. Rutin kontrollerin yapıldığı sırada kimliğini beyan eden Ş.D.'nin sistemde koronavirüs testi pozitif olarak görüldü. 3 gün önce İstanbul'dan Doğanşar'a geldiği öğrenilen Ş.D. otobüsten indirilerek olay yerine ambulans çağrıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ş.D.'nin ateşini ölçerek kontrol etti. Ardından Ş.D. ikinci kez test yapılması için Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezine (ÇAGEM) götürüldü. Ş.D.'nin Doğanşar ilçesinde temas ettiği yerlerde belirlenerek filyasyon çalışması yapılacağı öğrenildi.

Otobüs ise daha sonra yoluna devam etti. Otobüste bulunan 5 yolcu, şoför ve muavine ise İstanbul'da test yapılacağı ve gözetim altında tutulacakları belirtildi. Polis ve sağlık ekipleri otobüs şoförü N.B.'yi İstanbul'a kadar yolcuyu indirmeden gitmesi ve kimseyle temasta bulunmaması konusunda uyardı. Otobüsün İstanbul'a gödene kadar geçtiği güzergahlarda takip edilmesi için de illere bilgilendirme yapıldı.