Koronavirüse yakalanan Büyükerşen, taburcu oldu - Son Dakika
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Koronavirüse yakalanan Büyükerşen, taburcu oldu

20.05.2022 14:45
Koronavirüse yakalanan Büyükerşen, taburcu oldu

ESKİŞEHİR'de, Covid-19 testi pozitif çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi.

ESKİŞEHİR'de, Covid-19 testi pozitif çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'in önceki gün yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan Büyükerşen, tedbir amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kontrolden geçti. Hastanede 2 gece kalan Büyükerşen, taburcu edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medyadan duyuran Başkan Büyükerşen, "İzolasyon sürecimin ilk bölümünü önlem amaçlı Şehir Hastanesinde tamamladım. İlgileri ve emekleri dolayısıyla İl Sağlık Müdürümüz Uğur Bilge'ye ve Şehir Hastanesi'nin değerli sağlık çalışanları ile yönetimine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yılmaz Büyükerşen'in, karantina sürecini evde tamamlayacağı belirtildi.


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Kaynak: DHA

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