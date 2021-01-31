KORONAVİRÜSLE DEĞİŞEN HAYAT: Öğrencileri için canlı sınıf derslerini özel tekniklerle eğlenceli hale getirdi - Son Dakika

KORONAVİRÜSLE DEĞİŞEN HAYAT: Öğrencileri için canlı sınıf derslerini özel tekniklerle eğlenceli hale getirdi

31.01.2021 11:07
KORONAVİRÜSLE DEĞİŞEN HAYAT: Öğrencileri için canlı sınıf derslerini özel tekniklerle eğlenceli hale getirdi, System.String[]

Ankara'da görev yapan bir sınıf öğretmeni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimin geçici olarak sınırlandırılmasıyla evini canlı sınıf ortamına dönüştürdü.

Ankara'da görev yapan bir sınıf öğretmeni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimin geçici olarak sınırlandırılmasıyla evini canlı sınıf ortamına dönüştürdü.

Uzaktan eğitim döneminde çektiği videolarla el ve parmak kaslarının gelişmesine yardımcı olduğu birinci sınıf öğrencilerine masallar ve günlük eşyalar üzerinden alfabeyi anlatan sınıf öğretmeni Özlem Yıldız, çıkartmalarla da dört işlemi öğretiyor.

Pursaklar ilçesindeki Saray İlkokulu'nda görev yapan Yıldız, kalem tutmaya yeni başlayan birinci sınıftaki 33 öğrencisinin el ve parmak kaslarını geliştirmek için çektiği videoların yanı sıra masallar ve günlük kullanılan eşyalar üzerinden de alfabeyi öğretiyor.

Velilerin sağlıklı yaşam için çocuklarıyla katılım sağladığı beden eğitimi derslerini de düzenleyen Yıldız, dört işlemi çıkartmalarla öğreterek, diş macunu, limon, sirke ve bulaşık deterjanı gibi malzemeleri kullanarak yaptığı deneylerle bilimi eğlenceli hale getiriyor.

Uzaktan eğitimde öğrencilerine renkli ortamda ders anlatmak için çocuklarının yardımıyla çalışma odasını sınıfın rengine boyayan öğretmen Yıldız, eTwinning projeleriyle de öğrencilerinin günlük yaşam becerilerine katkı sunarak eğlenceli etkinliklerle buluşturuyor.

Uzaktan eğitim süreci

AA muhabirinin görüştüğü Özlem Yıldız, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden verim alması için velilerle sık sık fikir alışverişinde bulunduğunu söyledi.

Bu kapsamda etkinliklerle canlı dersleri keyifli hale getirmeye gayret ettiğini belirten Yıldız, "Öğrencilere tek tek soruyorum. Bilgisayar karşısında herkes elindeki nesnesini gösteriyor. Diyorum ki nedir elinizde tuttuğunuz? Mesela askı tutuyor. 'Öğretmenim bu askı. 'Askı içinde A sesimiz var. İşte E sesine geçtiğimizde de Elma' diyorlar. Şimdilik bu şekilde sesleri hissettirmeye başladık." dedi.

Çocukların matematik dersine karşı ön yargılarını kırmak için boncuklarla sayıları öğrettiğini ifade eden Yıldız, öğrencilerine sevimli gelen farklı materyalleri kullanarak matematiğin diğer kavramlarını derslerinde işlediğini belirtti.

Yıldız, şöyle devam etti:

"Genelde çocuklar matematikten korkarlar ama öğrencilerim çok severler. Çünkü onlara çok sevecekleri materyallerle dersi anlatıyorum. Toplama işleminde direkt sticker yapıştırmaları işin içine sokuyorum, çünkü her çocuk sticker yapıştırmayı çok sever. Mesela bir artı bir eşittir iki demek yerine önce haydi bir stickeri defterimize yapıştıralım diyorum. Verdiğim sayı kadar stickeri öğrencilerim defterine yapıştırıyor. Deneyde bilim eğlencelidir diyorum. Evlerinde bulabilecekleri ya da kolaylıkla satın alabilecekleri malzemelerden oluşan deneyler seçiyorum."

"Burası bizim 'camdan cana' ulaştığımız yerdir"

Uzaktan eğitimde en büyük yardımcısının biri 3, diğeri 8'inci sınıf öğrencisi iki erkek çocuğunun olduğunu aktaran Yıldız, derslerden arta kalan vakitlerde canlı sınıfta eğitimlerine devam eden çocuklarının ödevlerini kontrol ettiğini kaydetti.

Öğrenciyi sevmeden uzaktan eğitim sürecinin yürütülmesinin çok zor olduğuna değinen Yıldız, şunları anlattı:

"Hiçbir zaman sorunlardan sorun çıkarmaya çalışan bir öğretmen olmadım. Sorun içinde güzellikleri bulmaya çalışıyorum. Mesela odamız daha soluk renkliydi. Ben ders yaparken öğrencilerim arkalarında renkli bir duvar görsünler istedim. Oğullarım da benimle beraber biraz boya yaparak derslerden uzaklaşsınlar istedim. Sevdik ve yaptık. Öğrencilerim çok beğendiler. Daha renkli bir ortamda ders yapıyoruz. Çünkü burası bizim 'camdan cana' ulaştığımız yerdir. Benim için o oda, bu odadır. Öğrencilerim yıllar sonra 'okul yoktu, Kovid-19 vardı' diye söylenmeyecekler. 'Evet Kovid-19 vardı ancak biz her gün ders saatinde bilgisayarımızın başında öğretmenimizle birlikte bütün eğlenceli aktivitelerimizi yaptık' diyecekler ben buna inanıyorum."

Özlem Yıldız, Pursaklar, Ankara, Saray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KORONAVİRÜSLE DEĞİŞEN HAYAT: Öğrencileri için canlı sınıf derslerini özel tekniklerle eğlenceli hale getirdi - Son Dakika


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