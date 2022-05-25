Koronavirüste Bugün: 6 Kişi Hayatını Kaybetti; 1034 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Koronavirüste Bugün: 6 Kişi Hayatını Kaybetti; 1034 Kişi Pozitif Çıktı

25.05.2022 02:40
Koronavirüste Bugün: 6 Kişi Hayatını Kaybetti; 1034 Kişi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı’nın 24 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 136 bin 332 testten 1304’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 6 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1184 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 24 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 136 bin 332 testten 1304'ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 6 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1184 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 697 bin 10 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.

YORUMLAR
500
Koronavirüste Bugün: 3 Kişi Hayatını Kaybetti; 922 Kişi Pozitif Çıktı Koronavirüste Bugün: 3 Kişi Hayatını Kaybetti; 922 Kişi Pozitif Çıktı Koronavirüste Bugün: 5 Kişi Hayatını Kaybetti; 905 Kişi Pozitif Çıktı Koronavirüste Bugün: 5 Kişi Hayatını Kaybetti; 905 Kişi Pozitif Çıktı
Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koronavirüste Bugün: 6 Kişi Hayatını Kaybetti; 1034 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika


Son Dakika
01:06 MetroPOLL Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuç! İlk defa oy kullanacak gençler CHP'yi tercih etti
00:39 Ensar Vakfı'ndan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "ABD'ye para transferi" iddiasına cevap: FETÖ kumpaslarını andırıyor
00:38 Bursa'da bir adam bankta tartıştığı arkadaşını öldürüp aynı silahla canına kıydı!
23:53 Yürek parçalayan ayrıntı! Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son paylaşımıyla duygulandırdı
23:45 ABD'de bir ilkokula saldırı düzenlendi! 14'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi
23:20 Krom madeninde göçük! 1 işçi mahsur kaldı
23:18 İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski belediye başkanını hedef alan açıklamalar yaptı: Adeta hanım koleksiyonu yapıyor
22:49 AK Partili Hamza Dağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya tepki geldi: Kendisine verilen görevi yerine getirdi
22:36 Saat 22.00'de açıklayacağım demişti! Kılıçdaroğlu: Ensar ve TÜRGEV, ABD'ye 1 milyar lira transfer etti
22:05 Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: İsveç ve Finlandiya, NATO toplantısına katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 02:46:22. #1.12#
SON DAKİKA: Koronavirüste Bugün: 6 Kişi Hayatını Kaybetti; 1034 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement