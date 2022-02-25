Koronavirüsten ölen teğmen, Ağrı'da toprağa verildi - Son Dakika

ERZURUM'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Piyade Teğmen Sidar Aktepe (28), memleketi Ağrı'da toprağa verildi.

Artvin'de görevli Piyade Teğmen Sidar Aktepe, izinli geldiği memleketi Ağrı'da koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu ağırlaşan Aktepe, daha sonra Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 2 gün tedavi altında tutulan Aktepe, kurtarılamadı. Sidar Aktepe'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, bugün tören kıtası tarafından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kampüsündeki Nurettin Atmaca Camisi'ne getirildi. Ağrı Müftü Vekili Murat Sarı'nın kıldırdığı cenaze namazına Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Albay Serhat Kasalak, Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can, askeri ve mülki erkan ile Aktepe'nin yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Sidar Aktepe'nin cenazesi, Aşağıyoldüzü köyünde toprağa verildi.