Koronavirüsü dünya ekonomisini nasıl etkileyecek? - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Koronavirüsü dünya ekonomisini nasıl etkileyecek? - Son Dakika Ekonomi

Koronavirüsü dünya ekonomisini nasıl etkileyecek?

6 saat önce

Dünyayı yakından ilgilendiren koronavirüs salgınının yıl sonuna kadar sürmesi durumunda ekonomik büyümeyi etkileyebileceği öngörüsünde bulunan Prof. Dr. Emre Alkin, "Salgın nisan ayında bitmesi durumunda dünya ekonomisinin büyümesi yüzde 0.1 azalır.

Koronavirüsü dünya ekonomisini nasıl etkileyecek?, System.String[]

Dünyayı yakından ilgilendiren koronavirüs salgınının yıl sonuna kadar sürmesi durumunda ekonomik büyümeyi etkileyebileceği öngörüsünde bulunan Prof. Dr. Emre Alkin, "Salgın nisan ayında bitmesi durumunda dünya ekonomisinin büyümesi yüzde 0.1 azalır. Salgının yıl sonuna kadar sürmesi durumunda dünya ekonomisinin büyümesi beklenenden 0.5 puan azalacaktır" dedi.

Altınbaş Üniversitesi'nde düzenlenen Çarşamba Buluşmaları toplantısında bu hafta Prof. Dr. Emre Alkin, Prof. Dr. Işın Çelebi, Koronavirüsün dünya ekonomisine etkisini ve Brexit'teki son gelişmeleri masaya yatırdı. Toplantının moderatörlüğünü televizyon anchor'ı Nazlı Bolak üstlendi.

Koronavirüsün dünya ve Türkiye ekonomisine olası etkileriyle ilgili Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emre Alkin şu öngörüde bulundu: "Küresel ticaretteki artışla ekonomik büyüme arasındaki çok sıkı ilişki bulunuyor. Koronavirüs salgınının ticareti aksatmasının büyük risk oluşturur. Salgının nisan ayında bitmesi durumunda dünya ekonomisinin büyümesinin sadece yüzde 0.1 azalacak. Salgının yıl sonuna kadar sürmesi durumunda dünya ekonomisinin büyümesinin beklenenden 0.5 puan azalacaktır."

Küresel enflasyon trendlerini de değerlendiren Prof. Dr. Emre Alkin, gelişmekte olan ülkelerde fiyatların ortalama yüzde 4 ila 6 arttığını, gelişmiş olan ülkelerde ise yüzde 2'nin de altında olduğunu anlattı. Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankalarının politika faizlerinin enflasyonun sadece çok az üzerinde olduğunu da belirtti.

"AMERİKA'DA HER 5 ŞİRKETTEN 1'İ BORCUNU ÖDEYEMEZ DURUMDA"

Dünyadaki düşük faiz ortamının küresel borçlanmayı patlattığını belirten Prof. Dr. Emre Alkin, Amerika'da şirket borçlarının çok yüksek seviyelere çıktığını vurguladı. Prof. Dr. Emre Alkin, "Amerika'da her 5 şirketten 1'inin 'zombi' olduğunu, yani borcunu gerçekte ödeyemez durumda olduğu söyleniyor" dedi.

Prof. Dr. Emre Alkin, önümüzdeki dönemde borcun daha da artacağını ve gelişmiş ülkelerde borcun gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 440'a çıkmasının beklendiğini, bunun sürdürülemez olduğunu ifade etti. Brexit'i değerlendiren Prof. Dr. Alkin, İngiltere'nin dünyadan 690 milyar dolar ithalat yaptığına dikkat çekerek Avrupa Birliği ve bu arada Türkiye'nin bu ülkeye ihracatının kaçınılmaz biçimde olumsuz etkileneceğini belirtti. Prof. Dr. Emre Alkin, "Ama Türk şirketlerinin bu ülkeye mal satımında bir yolunu bulacağını düşünüyorum" dedi.

"SOĞUK SAVAŞ CANLANIYOR MU" ENDİŞESİ

Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Işın Çelebi ise yaptığı sunumda silahlanma hız kazanır ve buna bağlı olarak bölgesel sorunlar artarken dünyayı etkileyen salgınların sayısının ve görülme sıklığının artmasının dikkat çekici olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Işın Çelebi, salgınların bölgesel sorunlara paralel olarak artmasının akla "Acaba Soğuk Savaş yeniden mi canlanıyor?" sorusunu getirdiğini ifade etti.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının bu ülke ekonomisini 5 yıl sonra çok olumlu etkileyeceğine inandığını belirten Prof. Dr. Işın Çelebi, bununla birlikte önümüzdeki dönemde Kuzey İrlanda'nın İrlanda Cumhuriyeti ile AB çatısı altında birleşmesinin gündemde olacağını ifade etti.  Avrupa Birliği'nin önümüzdeki dönemde siyasi birlik olmaktan çıkarak ekonomik birliğe dönüşeceğini de öngören Prof. Dr. Işın Çelebi, Fransa ve Almanya'nın çabalarının bunu engelleyemeyeceğini vurguladı.

Moderatör Nazlı Bolak ise, Korona salgınının dünya ekonomisine olumsuz etkileri nedeniyle Amerikan Merkez Bankası'nın mart ayı toplantısında faiz indiriminin sinyalini verebileceğini de belirtti.


Koronavirüs, Işın Çelebi, Emre Alkin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hastalığı sebebiyle etkinliğini iptal eden Papa'nın burnunu sildiği görüntüler koronavirüs şüphesini akıllara getirdi
İstanbul Tabip Odası: Hastaların çoğu koronavirüsü evde geçiriyor ama farkında değil İtalya'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi DSÖ'den hızla yayılan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Her ülke hazırlanmalı

Son Dakika Haberleri
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
18:38 Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 19:42:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüsü dünya ekonomisini nasıl etkileyecek? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]