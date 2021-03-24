Koruncuk Vakfı'nda üç etaplı büyüme projesi başlatıldı

Koruncuk Vakfı daha çok çocuğa, yüksek kalite ve standartta hizmet sunabilmek için üç etaplı bir büyüme projesini başlattı. Projenin ilk etabında yapımına başlanan Koruncukköy Bolluca Ortaokul Kız Öğrenci Yurdu ile Koruncukköyler'deki toplam kapasite yüzde 40 artacak.

Vakıf'tan yapılan açıklamaya göre, projenin tüm etapları tamamlandığında ise Vakıf eğitim, sosyal ve spor ünitelerine sahip ortaokul ve ortaöğretim kız ve erkek yurtlarıyla toplamda 500 çocuğa hizmet verebilecek. Vakıf büyüme hedeflerine paralel olarak ayrıca, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne uygun olarak, çocukların aileleri ile birlikte güçlendirilmesini esas alan 'aile temelli hizmet' anlayışına ağırlık verecek.